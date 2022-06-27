ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

1-е транспортное кольцо Минска соединят до 3 июля

Новые метры транспортных магистралей. Активная работа ведется в Минске на участке первого внутреннего транспортного кольца в районе станции метро "Институт Культуры". Дорога соединит движение по кольцевой между двумя районами. Над артерией возвели новые пролеты для железной дороги: из-за обновления карты движения пути пришлось переместить и внести изменения в конструкцию. Запустить автомобильный трафик в этой зоне планируют в начале июля.

Всего в Минске 128 мостовых сооружений. Некоторые из них в стадии капитального ремонта,это объекты на проспекте Жукова и улице Железнодорожной. Завершить реставрацию путепроводов планируют до конца года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все