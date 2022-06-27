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1-е транспортное кольцо Минска соединят до 3 июля
Новые метры транспортных магистралей. Активная работа ведется в Минске на участке первого внутреннего транспортного кольца в районе станции метро "Институт Культуры". Дорога соединит движение по кольцевой между двумя районами. Над артерией возвели новые пролеты для железной дороги: из-за обновления карты движения пути пришлось переместить и внести изменения в конструкцию. Запустить автомобильный трафик в этой зоне планируют в начале июля.
Всего в Минске 128 мостовых сооружений. Некоторые из них в стадии капитального ремонта,это объекты на проспекте Жукова и улице Железнодорожной. Завершить реставрацию путепроводов планируют до конца года.
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