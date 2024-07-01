1 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 27 дней

Войска 3-го Белорусского фронта освободили Борисов и Борисовский район. При содействии партизанской бригады "Железняк" закончилась оккупация Бегомльского района. Войска 1-го Прибалтийского фронта освободили Шарковщину. Завершилась оккупация в Гресском и Копыльском районах.