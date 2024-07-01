ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

1 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 27 дней

1 июля 1944 года - до полного освобождения Беларуси остается 27 дней

Войска 3-го Белорусского фронта освободили Борисов и Борисовский район. При содействии партизанской бригады "Железняк" закончилась оккупация Бегомльского района. Войска 1-го Прибалтийского фронта освободили Шарковщину. Завершилась оккупация в Гресском и Копыльском районах.

Ближайшая задача четырех фронтов - уничтожить силы 4-й немецкой армии и освободить Минск.

До полного освобождения Беларуси - 27 дней.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все