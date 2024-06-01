Дети Донбасса - они не выбирают родителей и страну, но выбирают мир! 1 июня смотрите документальный фильм АТН "Дети войны"

Дети не выбирают родителей и страну, в которой рождаются, но наша обязанность как взрослых, создать им все условия для мирного благополучного детства.

Дети из Донбасса рождались и взрослели все 10 лет под обстрелами. Большое количество ребят имеют не только серьезные травмы, ампутированные конечности, но и травмированную психику. Их жизнь сильно отличается от нормальной жизни ребенка. Благодаря фонду Алексея Талая, все больше детей приезжает в Беларусь из Донбасса, чтобы хоть ненадолго забыть о войне.