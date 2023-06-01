1 июня - Международный день защиты детей

Календарное лето по традиции начинается с особой даты. Сегодня Международный день защиты детей. Праздник подрастающего поколения - будущего нашей страны. И для него в Беларуси делается все. Забота о малышах и поддержка молодежи - этим вопросам особое внимание уделяет наш Президент (видео).