1 июня - Международный день защиты детей

Ежегодно в первый день лета, 1 июня, отмечается Международный день защиты детей, сообщает БЕЛТА.

Международный день защиты детей - это напоминание взрослым о том, что дети нуждаются в их постоянной заботе и защите и что именно взрослые несут ответственность за них. Этот день также служит напоминанием обществу, что соблюдение и уважение прав ребенка является важнейшим условием формирования гуманного, справедливого и благополучного общества.

Праздник был установлен в 1949 году в Париже решением конгресса Международной демократической федерации женщин. Впервые отмечался в 1950 году. А через 40 лет в Нью-Йорке представители 59 стран, в том числе СССР, подписали Конвенцию о правах ребенка, в которой указывается, что дети в силу своей уязвимости нуждаются в особой заботе и охране. Этим документом подтверждается необходимость правовой и другой защиты ребенка до и после его рождения.

В Беларуси охрана детства - одно из приоритетных направлений деятельности государства. В стране работает Национальная комиссия по правам ребенка, которая координирует работу органов госуправления и уделяет пристальное внимание вопросам оценки ситуации в области защиты прав детей.

В республике действует закон о правах ребенка, принятый в 1993 году. Все основные права закреплены в этом законе и реализуются в иных нормативно-правовых актах, которые позволяют госорганам принимать меры по защите прав детей.

В 1998 году была впервые принята президентская программа "Дети Беларуси". Ее последующие этапы пришлись на 2001-2005 и 2006-2010 годы. Именно тогда началось активное строительство детских домов семейного типа, которых сегодня по всей стране уже более 300.

В декабре 2005 года был принят закон "О гарантиях по социальной защите детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В ноябре 2006 года глава государства подписал декрет №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях", а в мае 2009 года - декрет №5, предполагающий внесение изменений и дополнений в декрет №18. Поправки направлены на совершенствование правового регулирования вопросов защиты детей в неблагополучных семьях и повышение ответственности родителей.

Сейчас в Беларуси действует госпрограмма "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы. Среди ее приоритетов - совершенствование поддержки семей с детьми, улучшение условий их жизни, укрепление института семьи, разработка мер по укреплению репродуктивного здоровья, формированию культуры ЗОЖ.

Кроме того, действует государственная программа "Образование и молодежная политика" на 2021-2025 годы. Основным результатом ее реализации в среднесрочной перспективе будет повышение эффективности устойчивой и общедоступной качественной образовательной среды. Одной из задач госпрограммы также является создание условий для обеспечения доступности и качества дошкольного образования.

В 2022 году был утвержден Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2022-2026 годы. Программа направлена на создание условий для защиты прав и законных интересов детей, а также свободного и эффективного участия детей и молодежи в политическом, социальном, экономическом и культурном развитии государства и общества. Документом запланировано проведение 134 мероприятий.

Отдельно стоит отметить, что Беларусь входит в число стран с самой низкой младенческой смертностью, опережая не только партнеров по СНГ и европейских соседей, но и многие развитые государства мира, включая США, Великобританию, Данию.

В Международный день защиты детей пройдут различные культурные мероприятия в каждом уголке нашей страны.