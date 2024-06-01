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1 июня набережная Свислочи в Минске превратилась в сказочную страну
Все мы родом из детства, а потому знаем точно: нет ничего ценнее детских улыбок и счастья малышей. Каждый день взрослые создают комфорт и уют для детей, а в праздник делают еще больше. Сегодня, в Международный день защиты детей, всю культурную и спортивную программу в каждом регионе Беларуси посвятили главным героям. Также в этот день окружили заботой и вниманием особенно тех ребят, которые нуждаются в родительском тепле. Все, что так любят активные и творческие маленькие белорусы, собрали в многочисленные фестивали и интерактивные локации. А в Минске впервые устроили марафон колоритного творчества и добра. О палитре незабываемого праздничного дня рассказала Александра Гойтан.
1 июня - важная дата в календаре и праздник всех ребят на Земле! В Международный день защиты детей творчество, спорт, интерактив - все посвящено главным героям. В Минске особая "Магия детства". Это первый фестиваль колоритного искусства и добра женских сердец.
Набережная Свислочи сегодня превратилась в сказочную страну с вулканом знаний и островком магических кристаллов, тропой единорогов и городком игрушек и, конечно, с площадкой для стрит-арта.
В двух шагах от главной фестивальной сцены экспресс в "кругосветное" путешествие. Эклектика гастрономических изысков и культуры - от посольств более чем двух десятков стран.
Колорит Поднебесной с душевной чайной церемонией, гастрономической и культурной аутентикой. В праздничной афише первого летнего дня самобытный Китай. У Ратуши настоящий городок с народными умельцами и мастерами искусства из города Ордос.
Отношения между Беларусью и Китаем находятся на очень высоком уровне. Проводим очень плодотворное сотрудничество в гуманитарных областях. Совместно проводим Год культуры, Год образования, Год регионов.
Город счастливого детства
Международный день защиты детей - это еще и старт летнего отдыха, наполненного яркими красками и солнечным теплом. В честь двойного торжества в Национальной библиотеке организовали мегапраздник.
Мы решили отдать всю Национальную библиотеку в распоряжение детей, их родителей. И задумка такая: ребенок, придя в библиотеку, будет ассоциировать наше красивое здание, одно из самых красивых в Беларуси, не просто как ромбо-кубо-октайдер (красивое архитектурное сооружение), но и наполненное смыслами. И делаем мы это через игровую форму, через мастер-классы.
Праздник с доставкой в каждый регион Беларуси - туда, где есть дети. Под звук мощных двигателей из Минска в Гомельский район, в Улуковскую спецшколу-интернат, мчатся брутальные парни с добрыми сердцами.
Для владельцев байков это уже традиция - открывать мотосезон встречей с воспитанниками интерната. За семь лет общения стали не просто друзьями - семьей.
В такие моменты детская радость и улыбка - это самое главное для нас. Мы сюда приезжаем и многих воспитанников видим годами, помним их, знаем. Они нас знают, встречаемся как с родными. Вы посмотрите - мы заезжаем, как они рады, как мы рады!
Когда-то наступает момент, когда ты имеешь возможность что-то отдать, то это надо отдавать с чистой душой, открытым сердцем. А эти дети к этому располагают. Очень много чувств, которые переполняют.
Родительская забота и внимание, подарки и развлечения в парке аттракционов. 1 июня - это еще один незабываемый праздник для наших детей.
Видя искренние улыбки таких разных маленьких белорусов, взрослые, которые подарили все эти эмоции и праздник, не меньше радуются сами, ведь убеждены: простое счастье и теплые воспоминания из детства - самое ценное.
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