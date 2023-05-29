1 июня в Беларуси пройдет акция по бесплатному разъяснению вопросов налогового законодательства

1 июня Палата налоговых консультантов проведет акцию по бесплатному разъяснению вопросов налогового законодательства, сообщаетБЕЛТА со ссылкой напресс-службуМинистерства по налогам и сборам.

Консультации состоятся с 10:00 до 16:00. Мероприятие в офлайн-формате по вопросам налогообложения физических лиц и индивидуальных предпринимателей пройдет по адресу: Минск, ул.Суражская, д.10, этаж 2, офис 2. Предварительно необходимо зарегистрироваться для согласования времени визита по телефону +375 (17) 278 90 88.

Консультации по вопросам налогообложения физических лиц можно получить по телефонам: +375 (17) 278 90 88, +375 (29) 337 59 87, +375 (29) 329 78 88, +375 (29) 639 38 37 и +375 (29) 116 66 90.

По вопросам налогообложения индивидуальных предпринимателей: +375 (17) 278 90 88, +375 (29) 329 78 88, +375 (29) 337 59 87, +375 (44) 586 49 45 и +375 (29) 639 38 37.

По вопросам налогообложения организаций: +375 (17) 278 90 88, +375 (29) 639 66 67, +375 (29) 106 66 55, +375 (29) 131 01 09, +375 (29) 329 78 88, +375 (44) 586 49 45, +375 (29) 310 67 86, +375 (29) 639 38 37 и +375 (29) 116 66 90.