1 миллион квадратных метров жилья в этом году построят в Минской области

В Минской области в этом году планируют построить 1 миллион квадратных метров жилья. Это четверть от всего объема по стране. Как рассказали в Миноблисполкоме, более 1400 многодетных семей центрального региона получат ключи от квартир.



Новоселье в этом году ждет и минчан, которые переедут в Смолевичи. В целом же в столичных городах-спутниках возведут 24 тысячи жилых квадратных метров.



Одновременно развивается и инфраструктура. Так, широколопосным и скоростным планируют сделать участок трассы Р-53 от Смолевичей до Жодино. А в городе машиностроителей с учетом его транзитного положения также организуют удобное движение транспорта.



В самом Жодино в ближайшей перспективе планируют построить несколько значимых социальных объектов. Среди них - школа, физкультурно-оздоровительный комплекс БелАЗа, 2 гостиницы. А рядом с новой детской поликлиникой появится торгово-развлекательный центр.



Новые социально значимые объекты в ближайшее время построят и в таких столичных городах-спутниках, как Дзержинск и Фаниполь. Это физкультурно-оздоровительные комплексы, а также школа и детские сады.

