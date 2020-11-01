1 ноября. Новый бюджет прожиточного минимума, рост социальных выплат и более доступный роуминг с Россией

На календаре 1 ноября. И с начала нового месяца - изменения в социальной сфере, а именно увеличился размер бюджета прожиточного минимума, а вместе с ним выросли социальные пенсии, пособия и доплаты.





В среднем БМП стал выше на 0,8 % и теперь составляет 258 рублей 11 копеек

Для трудоспособного населения - чуть более 285 рублей, для пенсионеров - 195 рублей 15 копеек. Отметим, прожиточный минимум пересматривается раз в квартал.

Ольга Чемерко, начальник управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси:

"Соразмерно его увеличению увеличатся и в строенную в систему социальной защиты повышения и надбавки. Это отдельные виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, пособия по уходу за инвалидами первой группы и лицами старше 80 лет, надбавки к повышению пенсий, которые выплачиваются отдельным категориям пенсионеров. А также это повышение к пенсиям лицам старше 75 лет".



Беларусь снижает стоимость роуминга с Россией