1 октября Беларусь отметит День учителя. Формулу педагогического успеха попробуем вывести с талантливым преподавателем ВГМУ Михаилом Пивоваром

На плечах учителей лежит нелегкий труд воспитания подрастающего поколения.

Героем сюжета стал преподаватель в четвертом поколении. Михаил Пивовар работает в Витебском государственном медицинском университете. Рядом с собой объединил таких же увлеченных наукой студентов, чьи изыскания отмечены на различных, в том числе международных, конкурсах и конференциях. Подробности у Ольги Масловской.

Формула педагогического успеха

Любовь - это химия. Для преподавателя Витебского медицинского университета Михаила Пивовара это утверждение имеет буквальный смысл. Еще до того, как дисциплина появилась в школьной программе, был прочитан двухтомник по неорганической химии. А в стенах университета после школы был выбран фармацевтический факультет, и вовсе вселенная химических связей растворила в себе талантливого студента. Сегодня уже в роли преподавателя Михаил Пивовар передает знания будущим провизорам.

Наставник - это самая главная часть для обучения, потому что в зависимости от того, какой у нас будет наставник, такие у нас будут знания, ценности и направления в учебе. А Михаил Леонидович преподает очень хорошо и направляет в жизни, показывает предмет со всех сторон Алина Лиморова, студентка 5 курса фармацевтического факультета ВГМУ

Искусство учителя, преподавателя - это раскрыть талант, дать информацию так, чтобы она была понятна любому. Отклик от студента очень важен. Наверное, это то, что мотивирует нас работать Михаил Пивовар, доцент кафедры фармацевтической и токсикологической химии ВГМУ

Наука - часть педагогической профессии

Помимо преподавательской работы велика научная составляющая. Пивовар возглавляет единственный в стране Центр трансфера медицинских и фармтехнологий. Аттестованная лаборатория - не только место проведения исследований по заказу отечественных и зарубежных производителей лекарств, но и место обучения студентов. Изыскания молодых людей отмечены дипломами на различных, в том числе международных, конкурсах.

У нас времени достаточно для того, чтобы мы вложили в них не только какие-то общепрофессиональные понятия, но и человеческие. И действительно тут роль педагога огромная. Иногда ребята действительно идут не за дисциплиной, а за человеком. Мария Сабодина, доцент кафедры фармацевтической и токсикологической химии ВГМУ

У нас очень много практики. Мы делаем опыты практические и непосредственно погружаемся в профессию. Рассматриваем ее такой, какая она на самом деле Анастасия Буканова, студентка 5 курса фармацевтического факультета ВГМУ





Кстати, Михаил Пивовар - из династии педагогов. Шесть членов семьи, начиная от прадеда, были учителями. Университет гордится своими педагогами, чьи имена знают далеко за пределами Беларуси.

Витебский медуниверситет гордится профессорско-преподавательским составом

В следующем году Витебский медицинский университет отметит 90-летие. За эти годы в стенах вуза подготовлено свыше 14 тысяч врачей и более 6 тысяч провизоров. И в каждом выпускнике - труд, талант, надежды и чаяния наставников.

В разные годы наши преподаватели были награждены почетными наградами, такими как медаль Франциска Скорины за трудовые заслуги, грамотами Совета Министров Елена Асирян, проректор ВГМУ