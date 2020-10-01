1 октября - Международный день пожилых людей

В стране работает 146 территориальных центров с отделениями дневного пребывания

В стране, к слову, создана система соцподдержки пожилых: около 10 000 пенсионеров ежегодно получают пособия в качестве адресной помощи. Помимо пенсии, есть и различные надбавки - возрастные бонусы, доплаты по инвалидности. Есть услуги по оказанию помощи на дому. Кроме того, в Беларуси работает 146 территориальных центров c отделениями дневного пребывания пожилых людей.

Александр Румак, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"В такие отделения можно привозить родителя и днем он будет находиться под присмотром социальных служб и вечером забирать его снова домой. Пожилые люди, которые сохраняют активность, они очень интересуются и развитием информационных технологий, обучаются компьютерной грамотности, финансовой грамотности".

Благотворительная акция "Ваша дапамога" охватит около 160 тыс. одиноких пожилых людей