3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
1 октября - Международный день пожилых людей
В стране работает 146 территориальных центров с отделениями дневного пребывания
В стране, к слову, создана система соцподдержки пожилых: около 10 000 пенсионеров ежегодно получают пособия в качестве адресной помощи. Помимо пенсии, есть и различные надбавки - возрастные бонусы, доплаты по инвалидности. Есть услуги по оказанию помощи на дому. Кроме того, в Беларуси работает 146 территориальных центров c отделениями дневного пребывания пожилых людей.
Александр Румак, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:
"В такие отделения можно привозить родителя и днем он будет находиться под присмотром социальных служб и вечером забирать его снова домой. Пожилые люди, которые сохраняют активность, они очень интересуются и развитием информационных технологий, обучаются компьютерной грамотности, финансовой грамотности".
Благотворительная акция "Ваша дапамога" охватит около 160 тыс. одиноких пожилых людей
Сегодня, в Международный день пожилых людей, стартовала акция Красного Креста "Ваша дапамога". Волонтеры возьмут под свой контроль около 160-ти тысяч одиноких людей почтенного возраста: помогут в быту, принесут продукты и средства гигиены, а также обучат первой помощи и навыкам ухода.
Президент
Все
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов