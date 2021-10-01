1 октября - Международный день пожилых людей

Беларусь сегодня отмечает День пожилых людей. В нашей стране проживает почти 1,5 миллиона граждан старше 65 лет. Это фактически 16 % от всего населения. Поддержка и помощь старшему поколению - один из приоритетов государственной политики. В Беларуси есть 83 дома-интерната для престарелых и 146 территориальных центров. Они оказывают услуги по уходу за пожилыми, организацию свободного времени - это кружки, клубы по интересам, творческие мастерские. Востребованной услугой является социальная помощь на дому. Она охватывает почти 94 тысячи пожилых людей.