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1 октября - Международный день пожилых людей

Беларусь сегодня отмечает День пожилых людей. В нашей стране проживает почти 1,5 миллиона граждан старше 65 лет. Это фактически 16 % от всего населения. Поддержка и помощь старшему поколению - один из приоритетов государственной политики. В Беларуси есть 83 дома-интерната для престарелых и 146 территориальных центров. Они оказывают услуги по уходу за пожилыми, организацию свободного времени - это кружки, клубы по интересам, творческие мастерские. Востребованной услугой является социальная помощь на дому. Она охватывает почти 94 тысячи пожилых людей.

Сегодня такими услугами охвачены почти 94 тысячи пожилых людей. Такие услуги оказываются бесплатно малообеспеченным одиноким пожилым людям на условиях частичной оплаты пожилым людям, которые одинокие и размер дохода ниже двух бюджетов прожиточного минимума - сегодня это 566 рублей. Остальным пожилым людям услуги оказываются на условиях полной оплаты, при этом тарифы являются социально низкими. Сегодня максимальный тариф - 71 копейка в час.
Татьяна Федорова, начальник главного управления Министерства труда и соцзащиты Беларуси

Люди старшего поколения активно посещают кружки по компьютерной грамотности и осваивают иностранные языки, доказывая, что возраст новым знаниям не помеха.

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