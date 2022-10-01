1 октября прошли выборы в 14-й Сейм Латвии - верят ли обещаниям политиков избиратели

Участки работали с 7:00 до 20:00. Далеко не все граждане прибалтийского государства, проживающие в Беларуси, смогли проголосовать, ведь был открыт всего один участок, в Витебске, до которого смогли добраться единицы. Чтобы их голос не затерялся, людям пришлось проехать сотни километров. Но чего не сделаешь для лучшей жизни своих семей.

Каким видят будущее Латвии и почему больше не верят обещаниям политиков? Марина Романовская искала ответы.

Жить лучше, чем сейчас, и быть услышанными хотят жители Латвии. Сегодня прошли выборы в 14-й Сейм. Далеко не все граждане прибалтийского государства, проживающие в Беларуси, смогли отдать свой голос на единственном участке, в Витебске. О трудностях логистики для важного выбора и сложностях перевода на их родине - репортаж "Панорамы".

Выборы в сейм Латвии: люди хотят, чтобы их услышали

Владимир из Латвии сейчас гостит у родственников в Витебске. На избирательный участок пришел с дочкой. Голосуют за мир и спокойствие. Говорит, что этот день в первую очередь важен для простых людей, ведь именно сейчас решается, какими будут следующие четыре года.

- Мнение латвийского народа к народу Беларуси не изменилось. Политики, наверное, что-то делят.

- А что делят?

- Место в Сейме, что-то делят, не знаю.

Граждане Латвии голосуют за лучшую жизнь

Вывести страну на новый уровень обещают представители разных партий. Были зарегистрированы 19 списков кандидатов. На вопрос, чего ждут от нового парламента, люди отвечают, что главное, чтобы депутаты не повторили ошибок своих предшественников. Заоблачные цены на продукты, энергоресурсы, аренду жилья, и в тоже время низкие зарплаты и пенсии - необдуманные действия политиков сказались на жизни обычных людей.





Ущемление прав русскоговорящих на себе прочувствовал Александр. На работу не устроиться, а за четкую гражданскую позицию - прямые угрозы. Пришлось экстренно покинуть родную страну, теперь живет в Беларуси. Ведет свой блог. К слову, одно из последних видео посвящено выборам в Сейм. В Консульство Латвии в Витебске дозвонился с девятого раза. Это единственный участок для голосования для обладателей латвийских паспортов. А их в Беларуси проживает не одна тысяча.

650 километров от Бреста до Витебска. Люди просто не смогут приехать сюда. Так как Минск находится в центре страны Беларуси, можно было сделать в Минске. Или хотя бы в Витебске и где-то в Бресте. О чем это говорит? Голоса хочет забрать нацблок. Чтобы люди не пришли, значит, смогут забрать наш голос. Я вот хочу проголосовать ради принципа, чтобы мой бюллетень не ушел националистическим партиям. Посмотрите, к чему привел этот 13-й Сейм? Долги, внешние долги, и уже до детей добрались, уже покупают на детские деньги, которые предназначены для детских обедов, они покупают ракетные системы залпового огня. Александр Цветков, гражданин Латвии





Посмотреть на европейскую демократию хотел белорус Валерьян Мацкевич. Человек в Витебске известный, не раз был наблюдателем на избирательных участках во время электоральной кампании в Беларуси. Но вот увидеть ход выборов в Сейм не получилось. Видимо, ответ, на запрос о регистрации как международного наблюдателя, затерялся где-то в ЦИК Латвии.

Валерьян Мацкевич, житель г. Витебска:

Политика русофобии. Латвия агрессивно настроена по отношению и к Российской Федерации, и к Республике Беларусь. Достаточно сказать, что они принимают решения о сносе памятников воинам-освободителям. Александр Цветков, гражданин Латвии

Граждане Латвии, проживающие в Беларуси, могли проголосовать на единственном участке, в Витебске

Дальше забора не пустили и журналистов. На официальной странице ЦИК Латвии - скудная информация о работе СМИ на участках для голосования. Как быть зарубежным репортерам, ответа и вовсе не найти. Дать хоть какую-то информацию попросили в Консульстве по телефону. Сначала поговорить согласились, но потом резко передумали.

Проигнорировали журналистов и представители дипмиссии, которые прибыли на участок для голосования. Видимо, сделали не один маневр, чтобы проскочить незаметно. А вот эти граждане не боятся высказываться. Но даже докричаться не всегда получается. Поэтому пришлось подавать звуковой сигнал под консульством.

Наша съемная группа провела рядом с консульством с первых минут работы участка и до его закрытия. Мы посчитали, что на выборы пришло всего 18 человек из тех двух тысяч, которые обладают избирательным правом. Видимо, расстояние сыграло свою роль. Ведь чтобы отдать свой голос, некоторым пришлось преодолеть сотни километров. Люди предполагают: это хитрый ход европейских властей, которые захотели украсть голоса избирателей. Не организовав работу избирательных участков как следует в важнейший для страны день.