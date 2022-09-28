1 октября стартует кампания по вакцинации

Кампания по вакцинации против гриппа начнется 1 октября. При желании можно привиться и в сентябре, обратившись в организацию здравоохранения по месту жительства, сообщила БелТА.

Вакцинировать население будут двумя вакцинами: за счет бюджетных и внебюджетных средств трехвалентной "Гриппол плюс" (Россия) и за счет внебюджетных средств - четырехвалентной "ВаксигрипТетра" (Франция).

Минздрав напомнил, что в первую очередь защита от гриппа важна для групп высокого риска тяжелого течения, неблагоприятных последствий гриппа и высокого риска заболевания гриппом. Речь идет о детях в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, детях от 3 лет и взрослых с хроническими заболеваниями и иммунодефицитными состояниями, людях в возрасте 65 лет и старше, беременных женщинах. Вакцинация особенно важна также для медицинских и фармацевтических работников, детей и взрослых, находящихся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работников госорганов, обеспечивающих безопасность государства и жизнедеятельность населения.





Помимо этого, вакцинацию следует провести работникам образования, торговли, общественного питания, коммунальной сферы и др.

Вакцинация против гриппа в 2022 году будет проходить на фоне продолжающейся пандемии и проводимой вакцинации против COVID-19. Согласно разработанному Минздравом порядку вакцинации против COVID-19, допускается совместное (в один день) применение вакцин против гриппа и COVID-19 (за исключением живых вакцин) либо необходимо соблюсти минимальный интервал в две недели между введением двух вакцин.