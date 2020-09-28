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1 октября в Беларуси начнутся испытания российской вакцины от коронавируса

Испытания российской вакцины от коронавируса "Спутник 5"начнутся 1 октября. Об этом сообщил Минздрав. Планируется, что в исследовании примут участие 100 белорусов. Оно пройдет в семи столичных и одном витебском учреждениях здравоохранения. Испытания препарата планируется провести двойным слепым плацебоконтролируемым методом. Это будет частью крупномасштабного исследования вакцины, проводимого на территории России.

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