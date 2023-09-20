1 октября в Беларуси откроется сезон загонной охоты на копытных

Сезон продлится по 31 декабря. Охота разрешена на животных нормируемых видов - лось, кабан, благородный и пятнистый олень, лань, муфлон. Охотиться можно загоном и с собаками в светлое время суток, из засады и с подхода в течение суток. Для охоты на лося, благородного оленя, лани, взрослого кабана старше двух лет разрешено применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. Дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. Для пятнистого оленя, косули, муфлона и молодняка кабана - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. Дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. Породы охотничьих собак выбираются по решению пользователя охотничьих угодий.