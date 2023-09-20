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1 октября в Беларуси откроется сезон загонной охоты на копытных
В Беларуси с 1 октября откроется сезон загонной охоты на копытных, пишет БЕЛТА.
Сезон продлится по 31 декабря. Охота разрешена на животных нормируемых видов - лось, кабан, благородный и пятнистый олень, лань, муфлон. Охотиться можно загоном и с собаками в светлое время суток, из засады и с подхода в течение суток. Для охоты на лося, благородного оленя, лани, взрослого кабана старше двух лет разрешено применять нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 3 тыс. Дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты. Для пятнистого оленя, косули, муфлона и молодняка кабана - нарезное охотничье оружие с дульной энергией пули свыше 1,5 тыс. Дж, гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей или картечью, охотничьи луки и арбалеты. Породы охотничьих собак выбираются по решению пользователя охотничьих угодий.
Загонные охоты являются зоной повышенного риска и требуют от ее участников еще большей ответственности, в особенности от руководителей охоты. Несмотря на неоднократные требования Министерства лесного хозяйства о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению соблюдения правил безопасности на охоте, имеют место несчастные случаи, в том числе со смертельным исходом. Основная причина смертельного травмирования участников охоты - элементарное несоблюдение правил безопасности ее проведения самими участниками охоты при ее легальном проведении.
В связи с открытием загонной охоты для предотвращения несчастных случаев при проведении охот всем пользователям охотничьих угодий необходимо организовать дополнительное обучение должностных лиц (руководителей охот) правилам безопасности охоты.
Фото:pixabay.com
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