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1 сентября нашлись те, кто снова подался в уличную политику
Пока президент и чиновники, мамы и папы, для которых 1 сентября это все-таки День знаний,ездили по школам и вузам, открывали, поздравляли, поддерживали,нашлись те, кто снова подался в уличную политику под аккомпанемент знакомым лиц - певцов и лицедеев, кочующих с одного митинга на другой.
1 сентября вот эта напористая, но слава богу немногочисленная ребятня стремится совсем не к знаниям. Лекции проигнорированы в пользу дня непослушания.
Не хотим учиться, а хотим жениться. На свободе. Свободе от обязанностей, свободе от прав других минчан, кому вывалившие на улицы, сбившиеся в стаи берцуны подпортили день.
Сегодня у организаторов уличного беспредела было особенно туговато с пехотой. В пешее путешествие по Минску отправились в основном старые клоуны, которые кочуют с акции на акцию. То они журналисты, то шахтеры, то врачи, а сегодня студенты. Поддержка, так сказать. Хоть в уши подудеть, а то того и гляди протест посыплется. Все бы хорошо, если бы эти бродилки не вытекали в агрессию.
Кстати, наши бродячие "змагары" сегодня оголили один интересный факт. Праздно шатающаяся молодежь - это и есть костяк протестов. С купленным на мамкины деньги смартфоном, через который и получают приказы - голос, лапу, идти или бежать.
С физподготовкой у многих серьезные проблемы. Редкая оппозиционная пташка долетит до следующей точки маршрута без одышки. И слез, как выясняется.
Не плачь маленький, на тебе пирожок. И смех, и грех, если честно. Уж извините, но это просто какая-то фантасмагория. Хлипкий нынче революционер пошел. Но именно так выглядит мамкин "змагар". Но когда они сбиваются в стаю, это очень агрессивная субстанция.
Родители, вопрос к вам: что на улицах делают ваши дети? В телеграм-каналах так и пишут. ОМОН против детей. Только вот вопрос: во-первых, почему дети вместо лекций ходят по городу, а во-вторых, куда смотрят их родители, почему их чадо так агрессивны?
Гуляем и прогуливаем. Мы это уже видали в воскресенье, как вы можете разгуляться.
Как там говорят ваши великовозрастные учителя: не "учиться, учиться и еще раз учиться", а "долбить, долбить, долбить"… Да, Маша Колесникова, все правильно? В общем, раскачивание ситуации продолжается. Уже откровенно через молодежь. Вот они точно еще не выучили урок и не поняли, что их используют.
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