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1 сентября проведем "Контроль качества" нефтяной отрасли Беларуси

Контроль качества для нефтяной отрасли. Агентство теленовостей продолжает проверку.

Как проходят поиски новых месторождений черного золота. За какое рекордное время можно построить скважину? И на сколько лет страна полностью обеспечена? Смотрите 1 сентябряв "Главном эфире".

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