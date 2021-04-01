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1-я столичная поликлиника - лучшая в Беларуси
О лучших медучреждениях в столице и регионах по итогам республиканского смотра-конкурса. Лучшей городской поликлиникой стала первая клиническая Центрального района столицы. Современное многопрофильное медицинское учреждение рассчитано на 750 посещений в смену, обслуживает более 40 тысяч человек. Подробности - у Татьяны Божко.
Все виды медпомощи - в одном кабинете. Врач общей практики 1-й минской поликлиники Александра Пастушенко, как и ее коллеги, врач универсальный. Владеет навыками и лора, и невролога, и даже офтальмолога. Все ради удобства и экономии времени пациентов. При этом к каждому у доктора подход индивидуальный. И все 8 лет работы в сфере медицины Александра Пастушенко это считает главным. А профессиональные качества помогли ей 3 месяца назад возглавить отделение общей практики.
Плановый прием в эпоху COVID пришлось временно остановить, а саму систему обслуживания в 1-й поликлинике изменили. Расформировали потоки пациентов, организовали посещение больных на дому, в дневном стационаре оказывали срочную помощь.
Сейчас медучреждение возвращается к привычному режиму работы. На базе поликлиники открыты 12 отделений, среди которых три терапевтических, хирургическое, отделение профилактики, медицинской реабилитации. Оснащение каждого постоянно совершенствуется. Например, в лаборатории появился новый аппарат для зкспресс-диагностики коронавируса.
Новая медтехника - также в эндоскопическом центре, кабинете ультразвуковых исследований и ревматологическом.
Обновили в прошлом году и оборудование в рентген-кабинете. Есть здесь и возможность дистанционного консилиума - так называемой телемедицины.
Она нужна для того, чтобы обмениваться опытом или рассматривать наиболее тяжелые случаи заболеваний пациентов. Рентген-снимки отправляются в специализированные отделения профильных клиник.
Минская поликлиника №1 за последние пять лет не однажды становилась лучшей по итогам городского и республиканского смотров-конкурсов. Нынешняя победа в номинации "Лучшая городская поликлиника" - не просто оценка качества и культуры медицинского обслуживания, а и мотивация удержать почетный статус.
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