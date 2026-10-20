2,5 тыс. т яблок и 8,5 тыс. т картофеля: как Витебщина формирует стабфонды

Северный регион формирует запасы сельхозпродукции на зиму. Только яблок хозяйства намерены заложить в стабфонды более 2,5 тыс. т.

Лужеснянская сортоиспытательная станция ставку делает на отечественную селекцию. Прежде чем заложить урожай на хранение, плоды проходят сортировку.

Одно из важных требований - товарный вид. В холодильных камерах поддерживают оптимальный режим температуры и влажности, чтобы продукция не утратила качество до весны.

"Идет закладка на хранение хорошего кондиционного яблока. Мелкое яблоко идет на промпереработку", - рассказал директор Лужеснянской сортоиспытательной станции Кирилл Шитик.

Инна Богданова, начальник управления комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома:

"При потребности картофеля более 10 тыс. т у нас уже заложено практически 8,5 тыс. т. Ведется закладка моркови, свеклы, лука репчатого, яблока. Сельхозорганизации и КФХ участвуют в формировании этих фондов. У нас определено 16 таких объектов".

Спрос на отечественные овощи и фрукты растет, поэтому объемы стабфондов расширяют. В Витебской области на межсезонный период планируют заложить в хранилища более 23 тыс. т картофеля, овощей и яблок.