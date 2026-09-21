2,6 тыс. рублей в сутки! За что в ветклинике потребовали выложить из кармана круглую сумму

Можно ли деньгами оценивать любовь человека к своему питомцу, ведь это же друг, для кого-то член семьи и просто тот, кто всегда рядом, будь то собака или кот, хомячок или игуана.

Неважно, какого размера питомец и за сколько вы его изначально и у кого купили. Возможно, даже получили за бесценок, но в случае, если он заболел, выложить придется одинаково большую сумму, порой неприлично большую, говорят пользователи Threads.

В проекте "В понедельник дойдет до Лукашенко" разобрали историю таксы по кличке Миша. Чтобы покрыть расходы на лечение, хозяйке пришлось обратиться за помощью к небезразличным, опубликовать счета и ждать с миру по нитке.

Миша находился в реанимации, у него диагностировали парвовирусный энтерит. Хозяйка сообщила, что за несколько дней в стационаре она оставила 8 тыс. белорусских рублей, влезла в долги. Когда собаке стало хуже, его перевели на еще более дорогой стационар, за который необходимо платить 2,6 тыс. рублей в сутки. Другие клиники отказались его брать вообще. Хозяйка находилась в безвыходном положении - ей негде было брать финансы еще на одни сутки, а платить надо каждый день, при этом рассрочек не давали.

Сообщение собрало 300 тыс. просмотров и почти 2,5 тыс. комментариев. В основном люди писали с сочувствием и реальной помощью - люди переводили деньги, кто сколько мог, но были и такие комментарии.

"Бегите с собакой из этой клиники, вылечат - вряд ли, а без штанов останетесь".

"Ужас! Я думала, что у нас 900 рублей стационар - это самое дорогое, что было, но 2,6 тыс. рублей - это ужасно".

"Странно, что в такой клинике нет рассрочки. Когда у меня умирал кот, счет был 500 рублей, а у меня в кармане было 50 рублей. Администратор спокойно попросила паспорт и начала готовить документы для рассрочки на шесть месяцев".

Так неужели, чтобы вылечить собаку, нужно брать рассрочки и кредиты? И откуда берутся такие цены? Корреспонденты "Первого информационного" взялись за одну тему, но в процессе открыли для себя много нюансов.

Карликовая такса Миша

Самостоятельные прогулки по улице Мише разрешены только с ноября, поэтому в качестве исключения собака сидела на руках - иммунитет все еще ослаблен. Ангелина своего крохотного питомца называет запланированным и долгожданным ребенком. Миша - карликовая такса, которую молодая хозяйка купила через одну из торговых интернет-площадок у заводчицы из Барановичей.

"Миша стоил 750 рублей, ему было 1,5 месяца. Я прислала предоплату. Заводчица сказала, что отдает щенков только после первой прививки, которую ему, кстати, сделали на две недели раньше положенного срока. Я не ветеринар, поэтому подумала, что так можно. Через неделю после прививки я поехала забирать Мишу", - рассказала Ангелина.

Вместе с ветпаспортом, в котором была указана прививка, заводчица дала пакет с кормом. На четвертый день собаке стало плохо - Миша отказался есть, его начало рвать без остановки. Хозяйка таксы призналась, что была не готова к происходящему с собакой. Щенок буквально на глазах начал становиться полуживым. И в таком состоянии была клиника за клиникой.

В папке девушка сохранила результаты всех осмотров, хотя уже в первом центре Мише сделали тест на парвовирусный энтерит, который оказался ложноотрицательным, поэтому собаке просто вкололи противорвотное и отпустили, пока в очередном центре не сделали повторный тест.

"Диагноз парвовирусный энтерит - одна из самых сложных в плане лечения болезней. Она разрушает кишечник. Мы можем удалить почку, и с одной почкой пациент будет жить. Мы можем удалить часть печени. Если мы удалим хотя бы 50 % кишечника, то долго с таким не живут. Когда поражается весь тонкий отдел кишечника, кому-то постоянно приходится с шаманскими бубнами танцевать возле такого пациента, убирать различного вида экскременты каждый час, потому что кишечник отмирает и все выходит наружу", - объяснил руководитель частной клиники Алексей Клянцевич.

Ангелина подтвердила, что в клинике ее предупредили о шансе на выживаемость - он составлял 20-30 %. Девушке дали выбор - спасать питомца или нет. В государственные ветклиники хозяйка не обращалась - частные были ближе к дому, какие-то и вовсе работали круглосуточно. Для спасения Миши Ангелина обошла пять клиник.

Когда диагноз подтвердился, нужно было срочно искать уже не просто клинику, а клинику с инфекционистом и стационаром. Два часа обзванивали специализированные учреждения, но лишь в одной были готовы принять Мишу. Это частный круглосуточный медцентр, который представлен на рынке 10 лет.

"50-60 % обращающихся к нам пациентов - это пациенты со скорой помощи, это так называемые умирающие пациенты. Кто спокойнее в плане состояния, приглашают либо врача, либо не приглашают, а пяткой выбивают дверь и увозят в реанимацию. В клинике установлена экспертного класса техника, чтобы не дергать пациентов, ускорять время и создать удобства врачу, клиенту и пациенту", - рассказал Алексей Клянцевич.

В этой ветклинике только прием стоит 67 белорусских рублей. Это в целом дороже на несколько рублей, чем в других частных в Минске. К слову, прием в государственной клинике стоит 30 рублей. Но здесь уверили, что на каждого пациента отводят час, поэтому и цена такая. К сожалению, в Минске пока нет круглосуточных государственных ветеринарных клиник, но в одной из новых (она заработает во втором полугодии) планируют прием 24 часа в сутки и стационар.

У директора клиники поинтересовались о формировании цены.

"Мы делаем УЗИ на аппарате экспертного класса. Не каждый кабинет себе может такое позволить. Кстати, у нас их пять штук. Например, мы выручили 1 рубль. 60 копеек отчислены на зарплату специалистов и налоги, связанные с зарплатой. На 40 копеек надо купить лекарства, расходные материалы, заплатить за аренду помещения. Не забываем, что врачи "кормят" еще менеджеров по чистоте, бухгалтера и директора", - разъяснил Алексей.

Алексей Клянцевич

"Нам объяснили: чтобы врачу, например, взять анализы у щенка, болеющего заразным заболеванием, нужно сменить несколько халатов. Один халат может стоить около 50 рублей", - отметила Ангелина.

Алексей же показал другое. "У кого еще мы можем увидеть такое красивое оформление? Оно не на черно-белом листике сделано, а с градиентами. Это, может быть, сейчас не самый важный пример, но не нужно падать в обморок. Несмотря на высокую цену, первые сутки самые энергозатратные - врачам нужно разобраться во всем, взять анализы и провести исследования. Отдельный инфекционный бокс стоит дорого. Играет роль и состояние - у кого-то может 1,7 тыс. рублей будет, а если умирающие пациенты, то 2,6 тыс. рублей. Но у нас работает система скидок. Если пациент остается на такой же категории тяжести, на следующий день от цены за первые сутки мы делаем скидку 15 %, второй день - 30 % от первой цены, а третий и все последующие - 45 %", - перечислил глава ветклиники.

По итогу питомец провел в клинике 13 дней, за которые пришлось заплатить 10 тыс. белорусских рублей (за сутки порядка 770 рублей). Предельной суммы для хозяйки Миши не было, поэтому Ангелина была готова даже взять кредит, когда ей озвучили стоимость 2,6 тыс. белорусских рублей за суточное пребывание питомца в клинике.

"Мы запрашивали информацию по данной клинике. Был полностью предоставлен акт выполненных работ, прейскуранты. Учитывая, что заболевание, от которого лечился данный питомец, достаточно сложное и заразное, ему необходимо было проводить много процедур, ставить капельницы", - обозначил начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Анатолий Юрастов.

15 сентября депутаты в первом чтении приняли законопроект, касающийся работ ветклиник. Согласно ему вводятся такие понятия, как профилактика, диагностика, лечение болезней животных и эвтаназия. Определят также и единые требования к медоборудованию клиник и образованию специалистов. Контроль за выполнением ложится на Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси.

Елена Пархимчик:

"Это позволит исключить оказание ветеринарных услуг в ненадлежащих условиях. Иногда доходит вплоть до того, что на кухонном столе могут купировать хвосты, уши и заниматься оказанием других ветеринарных услуг. Закон сделает рынок ветуслуг более прозрачным и цивилизованным".

Елена Пархимчик

Подчеркнем, что речь идет не о лицензировании ветклиник, а о правилах надлежащей клинической практики, которые разработают и утвердят в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Чтобы выяснить предпочтения при выборе ветеринарных клиник и отношение к ценам на услуги, Министерство антимонопольного регулирования и торговли провело опрос среди владельцев домашних животных. В опросе приняли участие порядка 5 тыс. респондентов. Результаты показали: более 75 % респондентов обслуживают своих питомцев в частных ветклиниках, лишь более 9 % - в государственных.

"50 % из опрошенных высказали мнение о завышении тарифов на ветеринарные услуги. Вместе с тем 18 % высказались о полной доступности услуг и соответствии качеству. По результатам мониторинга можно отметить, что запросы потребителей - это снижение стоимости тарифа, необходимость оказания круглосуточной и экстренной помощи и развитие ветеринарных услуг в данном сегменте. Также отмечались вопросы по необходимости введения лицензирования на ветеринарные услуги", - доложил Анатолий Юрастов.

Ангелина, кстати, призналась, что претензий к центру не имеет. Более того, чистила негативные комментарии. Все-таки на тот момент, ночью, это был единственный центр, где взялись за Мишу. Что делать - решили, а вот кто виноват? В клинике, где лечили таксу, усомнились в правильном выборе прививки заводчицей.

"Миша не единственный щенок, нашлись еще пострадавшие из этого же питомника. Девушка с разницей в пару дней от нас забрала тоже щенка таксы. Им повезло больше - они гораздо раньше диагностировали парвовирус. Еще у одной девушки три щенка погибли полгода назад. Год назад также девушка брала у этой же заводчицы щенка. Он болел, но, слава богу, вылечился. Мы обращались в налоговую, исполком, писали в Барановичскую ветстанцию. Не знаю, будем ли мы подавать в суд, потому что пока что не понимаю, есть ли для нас в этом смысл. Нам люди помогли оплатить все лечение. Денег с заводчицы не надо. Наша цель - показать, чтобы не пострадали другие щенки и их потенциальные владельцы", - пояснила девушка-хозяйка.

Первый заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Кирилл Глущенко подчеркнул, что требования к организациям, осуществляющим разведение, будут утверждены в рамках комплексного постановления Совета Министров, которое разработано во исполнение Закона № 361-З "Об ответственном обращении с животными". "Что касается четкого разграничения прав и обязанностей заводчика и человека, покупающего животное, то надо проявлять определенную грамотность при совершении торговой сделки. Это договорные отношения. Если я хочу получить животное, у которого все "сделано под ключ", то необходимо четко знать, какая вакцина была поставлена при прививке, где она была сделана", - заметил первый заместитель директора департамента ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхозпрода.

Кирилл Глущенко

Да, мы в ответе за тех, кого приручили, и болезнь питомца не является поводом его бросить, за его жизнь нужно бороться. Но заводя кота или собаку, владельцы должны понимать, какая финансовая ответственность на них ложится. Не стоит забывать и о страховке питомца. Но самое главное - прежде чем соглашаться на оказание услуг, нужно узнать, сколько она стоит. Вводить ценовое регулирование в Беларуси на услуги ветклиник не планируют, но обещают пристальнее посмотреть на их работу. А мы призываем заводчиков не упустить момент, ведь порой условия рождения и первые месяцы жизни не менее важны, чем потом правильное лечение.

Главное фото: magnific.com