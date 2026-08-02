2 августа в Беларуси отмечают День десантников и Сил специальных операций

Профессиональный праздник 2 августа отмечают десантники, которые входят в состав Сил специальных операций.

Среди задач подразделений - контрдиверсионная деятельность, ведение разведки и борьба с незаконными вооруженными формированиями. Сегодня подразделения ССО выполняют задачи по усилению границы, участвуют в учениях и миротворческих миссиях.

103-я отдельная Витебская десантно-штурмовая бригада - одно из самых известных соединений Сил специальных операций Беларуси. Она оснащена современными тренажерами, беспилотниками. Бойцы проходят инженерную подготовку, отрабатывают штурмовые действия и выполняют десятки прыжков с парашютом.

"Десантник по-прежнему остается мужественным, отважным, высококлассным и хорошо подготовленным специалистом в своем деле. Он, опираясь на девиз "никто кроме нас", всегда готов выполнить любые задачи в любом месте, какими бы сложными они ни казались. Десантник - это человек со стальным моральным стержнем. На сегодняшний день это еще и специалист, который и в своей боеподготовке, и в своем оснащении и вооружении старается ни в чем не отставать от современного мира", - отметил начальник штаба 103-й воздушно-десантной бригады ССО ВС Беларуси Антон Цуканов.

Почему в десант стремятся сами призывники? Как операторов беспилотников готовят к современным условиям и что остается неизменным спустя десятилетия истории легендарного соединения? Об этом расскажем 2 августа в "Главном эфире" на "Беларусь 1".