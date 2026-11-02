2 ноября стартует проект "Студент БГУ на неделю" - это шанс для абитуриентов окунуться в студенческую жизнь и проверить свой профессиональный выбор.

Учащиеся 10-11 классов смогут попробовать себя в роли студентов, послушать лекции и изучить новые для себя темы от ведущих преподавателей страны.

Для участия необходимо было подать заявку и написать мотивационное письмо "Почему я хочу стать студентом БГУ на неделю". Это сделало порядка 1,5 тыс. ребят, но прошли только около 300.

На протяжении недели для участников подготовлена насыщенная программа 21-го сезона: экскурсии на ведущие предприятия страны, знакомство с профессией на практике и общение с будущими работодателями.

Дмитрий Лебедь, замначальника центра профориентации, студенческого администрирования и трудоустройства БГУ:

"Учащимся 10-11 классов нужно более осознанно подойти к выбору будущей профессии: не просто прочитать какую-то информацию в справочнике для абитуриентов, а прикоснуться к студенческой жизни. Они посещают вместе со студентами учебные занятия, видят, как студенты к ним готовятся, получают задания от преподавателей университетского уровня. Ребята общаются со студенческим активом, молодежью, т. е. могут прикоснуться и к внеучебной деятельности".

Наибольшее количество участников принимают факультеты журналистики, экономический, прикладной математики и информатики, философии и социальных наук и Институт бизнеса БГУ. Всего свои двери для школьников открыли 17 факультетов и институтов, а также юридический колледж БГУ, чтобы каждый смог выбрать будущую профессию и знать, что точно не ошибся.