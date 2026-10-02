2 октября во Дворце Республики пройдет награждение победителя конкурса "Учитель года Беларуси-2026"

Республиканский конкурс профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь" объединил ярких и инициативных педагогов, чей профессионализм и гражданская позиция служат высоким стандартом для развития всей отрасли.

Финалисты прошли 10 дней испытаний. 2 октября во Дворце Республики пройдет торжественное закрытие конкурса и награждение абсолютного победителя "Учителя года-2026".

За 35 лет проведения конкурса его участниками стали более 10 тыс. педагогов. Эта площадка позволяет представить профессиональный опыт, обменяться практиками и продемонстрировать современные подходы к обучению и воспитанию детей и молодежи.