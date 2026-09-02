Стартовали съемки юбилейного сезона талант-шоу "Фактор.by 60+"

Мудрость поет со сцены "Фактор.BY". Команда Белтелерадиокомпании приступила к съемкам юбилейного сезона самой элегантной версии талант-шоу.

"Фактор.by 60+" собрал в 5-м сезоне 23 смелых и состоявшихся в жизни участника. На пике молодости они оставались в тени хора, крутили мебель и создавали посуду, сводили дебет с кредитом, поднимали детей на ноги. Словом, позади жизнь, в которой было "не до песен". Сейчас самое время подумать о себе и исполнить мечты. Самой мудрой артистке нового сезона - 78 лет.

Будут петь и откровенничать с уже полюбившейся четверкой судей. За столом снова заслуженные артисты Виктория Алешко и Александр Солодуха, телеведущие Александра Гайдук и Владимир Березин. Неизменна и поддержка за кулисами от Павла Лазовика. А встречать новоиспеченных артистов на сцене готова легендарная Алена Спиридович.

Алена Спиридович, ведущая талант-шоу "Фактор.by 60+":

"Пока есть люди, которые умудряются детскую мечту пронести через всю свою жизнь и на пенсии ее воплотить, пока есть эти люди, мы не имеем права останавливаться. А как же иначе? Сказать, что мы тут немножко не поработаем, потом, может быть, снова поработаем. Понимаете, тут даже дело не в каких-то способностях, а тут дело в том, что мы должны этому поколению. Мне кажется, немножко должны все-таки. И если мы можем что-то сделать для того, чтобы раскрасить их жизнь, мы должны это делать".

Зажигать по-взрослому будем в эфире телеканала "Беларусь 1" в феврале 2027 года после громкого суперфинала флагманского "Фактор.by".