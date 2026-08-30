20 команд сражаются за итоговый триумф на спартакиаде СМИ в Стайках

Стайки уже традиционно принимают представителей СМИ со всех регионов Беларуси в рамках республиканской спартакиады "Здоровье".

Более полутысячи работников медиа на протяжении двух дней борются за победы в командных игровых и индивидуальных видах спорта: от волейбола до дартса. 20 команд сражаются за итоговый триумф, среди участников и дружная команда Белтелерадиокомпании.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"Нельзя жить только работой. Как бы мы не любили ее, 24/7 не надо находиться на рабочем месте. Нужно отдыхать вместе с коллегами, это помогает разрядить обстановку в коллективе, помогает сплотиться. Я знаю, что с большим удовольствием участники нашей команды сюда приезжают. Задолго до начала они уже тренируются. Я сам был этому свидетелем".

Андрей Козлов, спортивный корреспондент Белтелерадиокомпании:

"Смотрел со стороны, я бы это комментировал, потому что это реально круто, т. е. тут виден запредельный азарт. Я представлял, как обыгрывал бы это в репортаже, как бы я комментировал".

Максим Кембель, спортивный корреспондент Белтелерадиокомпании:

"Мы как ведущая телерадиокомпания страны приехали только за победой. При этом мы уважаем всех наших соперников, знаем их сильные стороны, а они знают наши, но, к счастью, мы знаем их слабые стороны. Поэтому будем стараться добиваться самых высоких результатов".

Яркая точка спартакиады СМИ - торжественная церемония награждения триумфаторов - состоится уже 30 августа.