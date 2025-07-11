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20 новых вагонов появятся в минском метро
Автор:Редакция news.by
20 новых вагонов с конвейера в Мытищах станут на минские рельсы до конца 2025 года. Они заменят устаревшие номерные вагоны на Автозаводской линии.
Перемещение на зеленой линии обеспечивают 28 таких же вагонов. Зарекомендовали себя составы отлично.
Особый акцент на комфорт не только в поездах. Платформы оснащены зарядными для девайсов, кондиционерами и не только. На зеленой ветке защитные экраны делают нахождение пассажиров на платформах максимально безопасным.