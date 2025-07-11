20 новых вагонов появятся в минском метро

20 новых вагонов с конвейера в Мытищах станут на минские рельсы до конца 2025 года. Они заменят устаревшие номерные вагоны на Автозаводской линии.

Перемещение на зеленой линии обеспечивают 28 таких же вагонов. Зарекомендовали себя составы отлично.