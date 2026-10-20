20 октября - Международный день авиадиспетчера: кто отвечает за безопасность полетов над Беларусью

Каждую секунду в небе над Беларусью находятся десятки воздушных судов. За каждым из них - незримая работа людей, которых пассажиры никогда не видят. 20 октября, в Международный день авиадиспетчера, расскажем о тех, кто держит в руках не штурвал, а саму безопасность полетов.

"North (NU) NU #NL #NM 119.125 MHz" - это не шифр и не секретный код, а отдельный, "авиаязык". На нем пилот и диспетчер понимают друг друга за секунды. Специалисты годами учат слова, интонацию, темп и даже паузы, ведь в небе молчание тоже говорит.

"Каждый диспетчер, каждый пилот в нашей стране должен подтверждать уровень владения английским языком на определенном рабочем уровне, например, четвертый уровень ICAO или более продвинутый, пятый, еще лучше шестой", - отметил диспетчер Минского центра управления воздушным движением ГП "Белаэронавигация" Дмитрий Ткачев.

Простыми словами авиадиспетчер - регулировщик в небе на невидимой дороге. Он один видит всю картину и разводит самолеты так, чтобы они безопасно расходились. Эта профессия - колоссальный объем знаний в аэродинамике, метеорологии и навигации.

"Коэффициент 0,7 - это значит, что одновременно диспетчер будет управлять таким количеством воздушных судов, при котором 7 секунд из 10 он будет вести непосредственный радиообмен, а три секунды у него будет на то, чтобы определить воздушную обстановку и безопасно справиться с воздушным движением. Этот предел превышать нельзя, и если самолетов становится в небе настолько много, что этот коэффициент превышается, открываются дополнительные сектора, воздушное пространство разделяется по вертикали, приходят новые диспетчеры ПВД и занимаются непосредственно другими дополнительными самолетами", - пояснил Дмитрий Ткачев.

"Нас в этой профессии порядка 200 человек на всю нашу страну. Требования, которые к нам предъявляют, я считаю, что они по медицинским параметрам как будто для космонавтов. Мы должны обладать достаточными даже энциклопедическими знаниями в области авиации", - рассказал диспетчер Минского центра управления воздушным движением ГП "Белаэронавигация" Николай Цуканов.

Факт Порядка 200 самолетов над Беларусью пролетает ежедневно. В пиковый - 2019-й год - цифра достигала 1300.

Который год подряд из-за недальновидных решений еврочиновников облет каждого километра страны обходится их авиакомпаниям в дикие суммы. Один из примеров - латвийская airBaltic оценивает свои потери в 200 тыс. евро ежемесячно.

"Абсолютно все провайдеры аэронавигационных услуг заинтересованы в том, чтобы вся ситуация нормализовалась и вернулась к тому моменту, когда мы действительно тесно сотрудничали, дружили друг с другом, потому что у нас, я хочу сказать откровенно, абсолютно нет врагов, у нас все друзья", - отметил Николай Цуканов.

Оборудование, экраны и схемы - лишь инструменты. Главная ценность индустрии - это люди. Говорят, авиационный вкус остается на всю жизнь: попробовав однажды, его уже ни на что не променяешь.

Сергей Панюта, замначальника службы воздушного движения ГП "Белаэронавигация":

"Авиация у меня в сердце с детства. Я, можно сказать, потомственный авиатор: отец привил некую любовь к этому. Он не прививал это словами: "Иди, иди", а, наоборот, говорил: "Нет, не надо, подумай, что ты делаешь, ты будешь постоянно учиться, проходить медицинскую комиссию, постоянные какие-то рабочие стрессы". Но это меня, наверное, и подстегнуло попробовать сделать это, вот, получилось".