20 октября стартовала продажа билетов на "Лістапад"

Главное кинособытие этой осени официально стартовало! Началась продажа билетов на Международный кинофестиваль "Лістапад". С 30 октября по 6 ноября лучшие картины со всего мира захватят экраны пяти главных киноплощадок столицы.

Зрителей ждут в обновленных залах кинотеатров "Москва" и "Победа", а также в "Центральном", "Беларуси" и "Пионере".

Программа в этом году масштабная: от игровых блокбастеров до душевной анимации и документального кино. Стоимость билетов фиксированная: от 5 до 12 белорусских рублей.