200 амбициозных участниц со всех регионов: как прошел форум "Женская энергия для большого дела"
200 молодых, амбициозных, занятых в реальном секторе экономики представительниц прекрасного пола собрались 23 сентября в Минске на форуме "Женская энергия для большого дела". Это не просто разговор о карьере и семье, а площадка, где инициативы получают поддержку на самом высоком уровне, а женский голос в экономике звучит все громче. Мероприятие уже стало традиционным.
В Беларуси каждый третий предприниматель - представительница прекрасного пола, а уровень вовлеченности женщин в бизнес составляет около 42 %. И 23 сентября этот голос звучит особенно громко.
Все они представительницы реального сектора экономики: производство, услуги, консалтинг, индустрия красоты. Формат - не лекции, а живой и открытый диалог.
Здесь нет закрытых тем - упор на практическую пользу: каждая идея может получить поддержку на республиканском уровне.
Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:
"Мы с разных точек зрения наших молодых девушек на протяжении форума рассматриваем вопросы, даем какие-то советы, методические материалы, книги. Мы уверены, что они и в регионах передадут эту информацию, потому что сегодня собрались девушки со всех регионов страны".
Итого имеем портрет среднестатистической белоруски-предпринимательницы: горожанка чуть за 40, с высшим образованием, замужем. Но форум ломает стереотипы: сюда пришли те, кому от 18 до 31. Они уже сегодня формируют новую реальность. Женский бизнес в Беларуси - это не только консалтинг и красота. Все активнее женщины осваивают грузоперевозки, промышленность, IT . Во всей этой бизнес-парадигме важно уметь балансировать.
Валерия Процык, юрисконсульт юридической службы "Белоруснефть-Промсервис":
"Больше всего заинтересовала секция лидерства, она еще посвящена семье. Я считаю, что женщина может быть и лидером, и мамой".
Юлия Курец, ведущий специалист по идеологической работе и делам молодежи и кадрам ОАО "Гомельоблавтотранс":
"Основополагающее слово в этой секции - баланс. Вот я и хочу сегодня научиться балансу в работе, карьере и семейной жизни".
Форум уже стал традиционным: первый прошел в 2025 году, второй собрал рекордное количество участниц. Главное - не просто собрал, а дал механизм. Идеи, озвученные здесь, попадают в поле зрения законодателей и могут быть реализованы. Женское предпринимательство в Беларуси - это не просто статистика, это 85 тыс. историй, где семья и бизнес не конкурируют, а дополняют друг друга. Об этом говорили и на тематических секциях.
"Моя миссия на этом форуме - делиться опытом и давать советы, мотивировать и вдохновлять для того, чтобы они не боялись двигаться вперед, к успеху", - рассказала председатель первичной организации женщин-предпринимателей г. Минска БСЖ, зампредседателя правления палаты налоговых консультантов Ольга Даргель.
Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:
"Важно понимать, чего хотят наши молодые женщины, где есть какие-то моменты и нюансы, где мы должны что-то доработать, создать более яркие проекты, чтобы они понимали, насколько они важны и задействованы на территории своей страны. Это, наверное, основной посыл. Ну и всегда очень интересно смотреть, как работают секции, узнавать, о чем думает молодежь, к чему она стремится, какие у нее цели и задачи, понимать, куда она хочет двигаться".
Форум подтвердил: женское предпринимательство в Беларуси - это не тенденция, а устойчивый тренд. Такие встречи - это не просто диалоги, а реальный механизм поддержки инициатив. Женская энергия превращается в конкретные дела, которые уже завтра начнут работать на экономику страны.