200 амбициозных участниц со всех регионов: как прошел форум "Женская энергия для большого дела"

200 молодых, амбициозных, занятых в реальном секторе экономики представительниц прекрасного пола собрались 23 сентября в Минске на форуме "Женская энергия для большого дела". Это не просто разговор о карьере и семье, а площадка, где инициативы получают поддержку на самом высоком уровне, а женский голос в экономике звучит все громче. Мероприятие уже стало традиционным.

В Беларуси каждый третий предприниматель - представительница прекрасного пола, а уровень вовлеченности женщин в бизнес составляет около 42 %. И 23 сентября этот голос звучит особенно громко.

Все они представительницы реального сектора экономики: производство, услуги, консалтинг, индустрия красоты. Формат - не лекции, а живой и открытый диалог.

Здесь нет закрытых тем - упор на практическую пользу: каждая идея может получить поддержку на республиканском уровне.

Алина Ретькова, председатель Молодежного совета при Совете Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы с разных точек зрения наших молодых девушек на протяжении форума рассматриваем вопросы, даем какие-то советы, методические материалы, книги. Мы уверены, что они и в регионах передадут эту информацию, потому что сегодня собрались девушки со всех регионов страны".

Итого имеем портрет среднестатистической белоруски-предпринимательницы: горожанка чуть за 40, с высшим образованием, замужем. Но форум ломает стереотипы: сюда пришли те, кому от 18 до 31. Они уже сегодня формируют новую реальность. Женский бизнес в Беларуси - это не только консалтинг и красота. Все активнее женщины осваивают грузоперевозки, промышленность, IT . Во всей этой бизнес-парадигме важно уметь балансировать.

Валерия Процык, юрисконсульт юридической службы "Белоруснефть-Промсервис":

"Больше всего заинтересовала секция лидерства, она еще посвящена семье. Я считаю, что женщина может быть и лидером, и мамой".

Юлия Курец, ведущий специалист по идеологической работе и делам молодежи и кадрам ОАО "Гомельоблавтотранс":

"Основополагающее слово в этой секции - баланс. Вот я и хочу сегодня научиться балансу в работе, карьере и семейной жизни".

Форум уже стал традиционным: первый прошел в 2025 году, второй собрал рекордное количество участниц. Главное - не просто собрал, а дал механизм. Идеи, озвученные здесь, попадают в поле зрения законодателей и могут быть реализованы. Женское предпринимательство в Беларуси - это не просто статистика, это 85 тыс. историй, где семья и бизнес не конкурируют, а дополняют друг друга. Об этом говорили и на тематических секциях.

"Моя миссия на этом форуме - делиться опытом и давать советы, мотивировать и вдохновлять для того, чтобы они не боялись двигаться вперед, к успеху", - рассказала председатель первичной организации женщин-предпринимателей г. Минска БСЖ, зампредседателя правления палаты налоговых консультантов Ольга Даргель.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

"Важно понимать, чего хотят наши молодые женщины, где есть какие-то моменты и нюансы, где мы должны что-то доработать, создать более яркие проекты, чтобы они понимали, насколько они важны и задействованы на территории своей страны. Это, наверное, основной посыл. Ну и всегда очень интересно смотреть, как работают секции, узнавать, о чем думает молодежь, к чему она стремится, какие у нее цели и задачи, понимать, куда она хочет двигаться".

Форум подтвердил: женское предпринимательство в Беларуси - это не тенденция, а устойчивый тренд. Такие встречи - это не просто диалоги, а реальный механизм поддержки инициатив. Женская энергия превращается в конкретные дела, которые уже завтра начнут работать на экономику страны.