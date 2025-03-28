3.64 BYN
3.16 BYN
3.50 BYN
200 экспонатов и раритетные документы. Школьный музей о событиях холокоста открылся в Смиловичах
Международный день движения сопротивления отмечается ежегодно 10 апреля и посвящен всем, кто противодействовал фашистам во время Второй мировой войны на оккупированных территориях. Беларусь чтит память о своих героях и помнит события минувших лет. И особенно это актуально и важно для следующих поколений в год 80-летия Великой Победы.
Новый историко-краеведческий музей открылся при первой Смиловичской школе. Три пространства - три периода в летописи городского поселка и более 200 экспонатов, в том числе раритетные документы и предметы быта довоенного времени.
Центральное место занимает экспозиция, посвященная событиям холокоста на территории Червенского района. Помимо просвещения школьный проект с благородной миссией. Команда волонтеров из первой школы помогла восстановить 13 фамилий земляков, которые погибли от рук немецко-фашистских захватчиков.
Это патриотическая инициатива школьного комьюнити - учеников и учителей. Обустройство пространства началось 2 года назад одновременно с научной и исследовательской деятельностью и символично к 80-летию Великой Победы локация открыла двери.
Музей уже включили в топ направлений для туристических маршрутов наряду с арт-пространством имени Хаима Сутина.