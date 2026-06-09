200 школьников примут участие в акции "Поезд Памяти"

"Начало проекта неслучайное. Этот год - 85-летие трагедии, начало Великой Отечественной войны. И, конечно, инициатива по реализации впервые на постсоветском пространстве такого по масштабу и контурам охвату стран проекта "Поезд Памяти" как раз приурочена к юбилейной дате, - рассказал Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси. - В этом году конкурсы бьют рекорды. По данным Министерства образования свыше 12 тыс. молодых ребят, школьников подали свои заявки для того, чтобы стать пассажирами "Поезда Памяти 2026". В прошлом году мы объединили практически все страны постсоветского пространства, а в этом году при взаимодействии руководства Совета Республики и Совета Федерации к проекту подключатся и страны антигитлеровской коалиции".