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200 школьников примут участие в акции "Поезд Памяти"
До старта акции "Поезд Памяти" осталось менее 2 недель. Последние приготовления и ключевые вопросы организации обсудили в Совете Республики. В формате видеоконференции к диалогу присоединились представители российской стороны.
Это уже пятый сезон международной молодежной акции. Участниками станут 200 школьников из Беларуси, России и 15 бывших советских республик.
"Начало проекта неслучайное. Этот год - 85-летие трагедии, начало Великой Отечественной войны. И, конечно, инициатива по реализации впервые на постсоветском пространстве такого по масштабу и контурам охвату стран проекта "Поезд Памяти" как раз приурочена к юбилейной дате, - рассказал Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси. - В этом году конкурсы бьют рекорды. По данным Министерства образования свыше 12 тыс. молодых ребят, школьников подали свои заявки для того, чтобы стать пассажирами "Поезда Памяти 2026". В прошлом году мы объединили практически все страны постсоветского пространства, а в этом году при взаимодействии руководства Совета Республики и Совета Федерации к проекту подключатся и страны антигитлеровской коалиции".
За 4 года акция "Поезд Памяти" трансформировалась из союзного проекта в большую международную платформу. Работа над расширением географии участников продолжается.