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200 будущих врачей из Беларуси и России приняли участие в Республиканском слете студенческих медотрядов в Минске

Республиканский слет студенческих медотрядов собрал в Минске около 200 будущих врачей и медсестер из Беларуси и России. Площадкой стал Белорусский государственный медицинский университет. Для ребят подготовили много активностей: экскурсии, интерактивные площадки и конкурсы. Само открытие состоялось накануне с участием представителей ЦК БРСМ и министерств здравоохранения и образования.

На панельной дискуссии обсудили темы: от развития медпрофилей в студенческого движения до создания будущих совместных проектов в рамках Союзного государства. Слет посвящен знаковым датам: 80-летию освобождения Беларуси и 105-летию системы здравоохранения.

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