200 будущих врачей из Беларуси и России приняли участие в Республиканском слете студенческих медотрядов в Минске

Республиканский слет студенческих медотрядов собрал в Минске около 200 будущих врачей и медсестер из Беларуси и России. Площадкой стал Белорусский государственный медицинский университет. Для ребят подготовили много активностей: экскурсии, интерактивные площадки и конкурсы. Само открытие состоялось накануне с участием представителей ЦК БРСМ и министерств здравоохранения и образования.