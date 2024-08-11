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200 лет назад белорусы начали строительство Августовского канала в ответ на введенные Пруссией санкции
Поэтому был найден альтернативный вариант - строительство гидротехнической системы, которая свяжет реки Неман и Вислу и даст выход к Балтийскому морю. Таким образом, экспорт товаров пойдет в обход прусских земель.
Для возведения канала были привлечены военные инженеры и картографы. Работы продолжались 15 лет. После Великой Отечественной войны шлюзы были разрушены, местность заболочена - ведь это приграничная территория.
Восстанавливать водную артерию, по указу Президента Беларуси, начали 20 лет назад, в 2004 году. Сегодня это одна из достопримечательностей страны. Елена Бормотова о том, как санкции прорывают канал возможностей.
Водный путь в Балтику, ставший памятником природы, архитектуры и гением инженерной мысли. Августовский канал - объект историко-культурного наследия категории 0 международного значения. Канал - кандидат на включение в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В предварительном перечне под номером один.
Строительство Августовского канала стало ответом Пруссии, которая ввела эмбарго на товары, ввозимые с наших земель. Проект судоходного канала, который соединял реки Вислу и Неман и таким образом обеспечивал выход к Балтийскому морю, утверждал лично император Александр I. Стройка требовала оперативного подвоза материалов. Вдоль линии сооружения создавались производства - это развитие малого бизнеса. Строительство Августовского канала стало первым случаем, когда наш народ противостоял европейским санкциям.
Двести лет назад военные инженеры и картографы разработали проект гидротехнической системы, которая соединила реки Неман и Вислу и обеспечила выход к Балтийскому морю. Перепад высот Вислы и Немана - 54 метра. Проектировщики учитывали речную и озерную природные системы вдоль линии строительства водного пути, она включила 11 рек и семь озер. Длина Августовского канала более 100 километров. 80 - на территории Польши и 23 - в Беларуси. 36 километров соединительных артерий выкопаны вручную.
В самый пик работ 7 тыс. рабочих участвовало на строительстве канала, шлюзов, соединительных путей. Это была большая, грандиозная стройка. Тут даже работали крепостные крестьяне и за работу на шлюзах они получали потом свободу. Один из шлюзов на Августовском канале так и называется - Свобода. После строительства этого шлюза крепостные крестьяне стали свободными, вольными.
Строительство канала заняло 15 лет. Последний, самый большой, шлюз - Немново - был открыт в 1839 году. По антисанкционной артерии пошли первые суда с белорусскими товарами. К древесине и зерну добавились кирпич, камень, известь - то, что производили заводы, возведенные во время строительства канала. Мелкие производства повлияли на развитие региона. Ведь кроме экономического роста они способствовали социальному подъему - это рабочие места для местного населения.
Как только его достроили и пошли первые кораблики с санкционным товаром - зерном, лесом. Тут же Пруссия отменила свои санкции, моментом отменила, согласитесь, круто. Ну а потом встал вопрос, что с этим богатством делать, такие деньги вложены. И респект нашим предшественникам - они тут же сделали его туристическим.
Канал стал ареной военных кампаний. Здесь проходили бои в ходе Первой мировой и Великой Отечественной войн. Территория приграничная, поэтому в конце сороковых была заболочена. Деревянные конструкции канала разрушались, кирпич и камень выветривались.
В начале 21 века, с учетом развития нашей страны, с учетом привлечения и создания туристического бренда было принято решение о реконструкции Августовского канала и указом Президента января 2004 года об организации работ по реконструкции Августовского канала, были начаты работы по проектировке и по восстановлению той белорусской части Августовского канала.
Уже осенью 2004-го началась вырубка заросших берегов, очистка канала, укрепление берегов и сохранившихся конструкций. Специально для реконструкции Августовского канала отечественные проектировщики разработали водостойкий кирпич, которым облицовывали стены.
Были восстановлены четыре шлюза - это те, которые находятся на белорусской стороны, в том числе единственный четырехкамерный - Немново. Три камеры воссоздали в историческом виде, четвертую построили при реконструкции.
Она имеет другой внешний вид, отличительный от всех остальных камер данного шлюза. Она металлическая, имеет металлические ограждения, имеет бетонные, а не кирпичные своды самого канала, стенки. Это сделано специально для того, чтобы было видно, где современная часть, а где историческая, аутентичная часть.
Работы по реконструкции Августовского канала длились два года. Кроме водной артерии были проведены работы по благоустройству территории, реставрации сохранившихся зданий и создана инфраструктура для туристов.
Благодаря тому, что канал реконструировали, сюда пришла отличная сеть дорог европейских с велосипедными дорожками. Резко начало развиваться - бизнес пошел. Могу перекреститься, скажу, слава Богу, что все сдвинулось.Канал стал не только местом отдыха, но и центром активного туризма. Здесь действуют около полусотни туристических маршрутов - водные, автомобильные, велосипедные. Общая протяженность велосипедных дорожек - 200 километров, большая часть которых проходит по природному памятнику - Гродненской пуще.
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