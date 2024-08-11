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200 лет с начала строительства: крепостные после работы на Августовском канале становились свободными
Водная артерия Беларуси, ставшая туристическим брендом страны, - Августовский канал - в текущем году юбиляр в квадрате: 200 лет с начала строительства и 20 лет с момента реконструкции.
Канал строили в ответ на санкции, которая ввела Пруссия. Беларуси нужен был выход к Балтийскому морю, чтобы доставлять товары в Европу в обход прусских земель. Военные инженеры и картографы разработали проект гидротехнической системы, которая соединила реки Неман и Вислу и дала выход к Балтике. Длина канала более 100 км, 23 протекает по территории современной Беларуси.
В самый пик работ 7 тыс. рабочих участвовало на строительстве канала, шлюзов, соединительных путей. Это была большая, грандиозная стройка, тут даже работали крепостные крестьяне. За работу на шлюзах они получали потом свободу. Один из шлюзов на Августовском канале так и называется - Свобода. После строительства этого шлюза крепостные крестьяне стали свободными, вольными.
Во время Великой Отечественной войны канал был значительно поврежден, затем территория была заболочена, так как здесь прошла граница. Со временем деревянные конструкции разрушились, берега заросли. В 2004-м по указу Президента Беларуси начались работы по реконструкции водной артерии.
При восстановлении канала максимально использовались аутентичные материалы. Это очень важно для сохранения историко-культурного наследия. Вы видите большой перепад высоты по рельефу, лестница. В современном ландшафте нам бы строительные нормы ни за что не позволили сделать такие лестницы прямо у воды без поручней, без перил. На Августовском канале проектировщики, реставраторы нарочно идут на этот шаг для того, чтобы никакие современные элементы не мешали восприятию, обзору.
Сегодня Августовский канал - туристический центр. Ежегодно его посещают десятки тысяч любителей активного отдыха. О подводных камнях строительства, экономической составляющей, о туристическом потенциале судоходного канала смотрите 11 августа в "Главном эфире".
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