200 лет с начала строительства: крепостные после работы на Августовском канале становились свободными

При восстановлении канала максимально использовались аутентичные материалы. Это очень важно для сохранения историко-культурного наследия. Вы видите большой перепад высоты по рельефу, лестница. В современном ландшафте нам бы строительные нормы ни за что не позволили сделать такие лестницы прямо у воды без поручней, без перил. На Августовском канале проектировщики, реставраторы нарочно идут на этот шаг для того, чтобы никакие современные элементы не мешали восприятию, обзору.

Анна Кароза, зампредседателя комитета по архитектуре и строительству Гродненского облисполкома