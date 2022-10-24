200 призывников из Минска отправились на воинскую службу

Молодое поколение начало пополнять ряды Вооруженных сил. 200 призывников из столицы отправились на воинскую службу. В Беларуси проходит плановый осенний призыв. В военном комиссариате Минска состоялась торжественная отправка новобранцев в армию. В целом в первый день в войска направлено около тысячи человек. Они пополнят ряды сил спецопераций, Минской военной комендатуры, а также 72-го объединенного учебного центра.