200 школьников из Беларуси и России участвуют в молодежном патриотическом проекте "Поезд Памяти"

Стоит ли говорить, сколь важно, чтобы нашу общую историю знали и помнили юные поколения белорусов и россиян.

Молодежный патриотический проект "Поезд Памяти" продолжает курсировать по странам. В маршруте 15 городов Беларуси и России. В Минск символичный состав прибудет 3 июля - к дате освобождения города. Сегодня участников принимает Гродно. Организаторы подчеркивают: проект станет регулярным. Эмоции сегодняшнего дня у Юлии Хмель.

Сегодня с самого утра на перроне Гродненского железнодорожного вокзала многолюдно: здесь встречают "Поезд Памяти". Он прибыл в город над Неманом с точностью до минуты - в 9:07. Это третий день познавательного маршрута белорусско-российского проекта.

"Поезд Памяти": в маршруте - Гродно

Второй город и первая ночь в поезде для участницы из Беларуси. Анастасия Усова рассказывает: 10 часов в пути из Бреста пролетели незаметно. Насыщенная программа накануне - залог крепкого сна. Но подъем строго по расписанию.

На две недели поезд для белорусских и российских школьников станет настоящим домом на колесах. Для комфортного путешествия созданы все условия. В вагонах предусмотрен душ, а также мобильная столовая.

Торжественный прием, теплые слова, экскурсия по ЖД-вокзалу. И сразу же здесь уникальное путешествие в события Великой Отечественной. Сегодня в Гродно прибыл еще один поезд - "Поезд Победы". От зарисовок из довоенной жизни до блокадного Ленинграда и страшных сцен из военных окопов. Этот музей на колесах уже знают многие белорусы.

А это уже братская могила советских воинов и партизан. Памятник расположен рядом с аллеей в городском парке Жилибера. Ранее на этом месте находились захоронения солдат и офицеров, отдавших свои жизни в годы Великой Отечественной. В память о жертвах участники "Поезда Памяти" возложили цветы к подножию монумента. К слову, здесь это уже добрая традиция гродненцев – чтить память героев, чья победа принесла мир.

Впрочем, цветы - только маленькая часть большой памяти. Не забывать о тех, кто не встал на колени перед врагами, - сегодня практически долг всех белорусов. Об этом еще раз напомнили школьникам.

В экскурсионный маршрут включены и гродненские достопримечательности. Это Старый и Новый замки, Коложская церковь, Фарный костел, музей-аптека, дом купца Муравьева. В общем, полный список, чтобы по-настоящему познакомиться с городом.





Завершился сегодня день на базе отдыха под Гродно. В деревне Пышки у ребят культурно-развлекательная программа.

"Поезд Памяти" объединяет 200 школьников из Беларуси и России

Программа у школьников не просто патриотическая, она познавательно-аналитическая и объединяющая. К тому же, хорошая возможность напрямую соприкоснуться с историей своего народа, подвигом дедов и прадедов. Сегодня важно сохранить правду. А такой проект - как раз ответ на ложь и все попытки искажения истории.