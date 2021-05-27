Белорусские аграрии планируют собрать в этом сезоне 200 тыс. т фруктов и ягод

Прогнозы на урожай яблок и груш фермеры и сельхозорганизации скорректируют с учетом особенностей погоды. Из-за прохладной весны цветение сместилось на несколько недель. Перезимовка (местами с сильными морозами) стала своего рода экзаменом для плодовых культур, который сорта отечественной селекции выдержали на отлично. Например, сорт Белорусское сладкоедает урожай до 100 ц с гектара.

О вкладе ученых, технологов, фермеров в витаминное разнообразие - сюжет Алексея Кондратенко.

Еще 8 лет назад все садоводство нашей страны приносило чуть более 100 тыс. т фруктов и ягод в год. Сегодня - в два раза больше. Белорусские фермеры охотно высаживают новые сады. Только за 2020 год прирост на 1000 га.

В целом из всех видов агробизнеса садоводство один из самых прибыльных. Хоть во многом и рискованных. Рентабельность на уровне более 20 %.

У главы фермерского хозяйства Игоря Ветлова и вовсе 40 %. Правда, и труд колоссальный: саженцы, удобрения, защита растений, полив, сбор плодов, упаковка. Еще правильно расположить опоры и шпалеры. Производство по принципу суперинтенсивного сада, когда с одного гектара получают максимум выгоды. Сам результат - качественное, товарное яблоко, в котором витамины сохраняются минимум полгода.

Садится от 2500 до 6000 саженцев на гектар. В суперинтенсивных насаждениях намного реальнее управлять урожаем, размером, качеством и даже вкусом яблок. Этот год дождливый, а в прошлом три месяца не было дождя. Я семьраз поливал сад. И если не будет полива, кормления и достойного ухода, то и яблока не будет. Игорь Ветлов, глава фермерского хозяйства

В садах у Игоря Ветлова своя "дружба народов": белорусские сорта соседствуют с импортными. В таком цветущем разнообразии и "алеся" с "сябрыной", и "хани крисп". У наших свои преимущества, рассказывает один из главных популяризаторов садоводства Анатолий Коренько. Взять хотя бы зимостойкость и натуральность.

Белорусское яблоко сочное, экологически чистое и с высоким содержанием клетчатки, пектинов и витаминов. Анатолий Коренько, гендиректор белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству "Белсадпитомник"

Заслуженный работник сельского хозяйства добавляет, что при всех преимуществах белорусскому яблоку иногда бывает непросто попасть на прилавки наших же торговых сетей. Ретейл зачастую предпочитает плоды из Голландии или Польши. У импортеров и продавцов по законам бизнеса свои выгоды. Наши же фермеры экспортируют свое яблоко в Россию. Такой географическо-гастрономический круговорот, уверен Анатолий Коренько, стоило бы повернуть в пользу своего, отечественного товара.

Люди готовы завести и поставить яблоко. Но я скажу, что и самим фермерам, и сельхозпредприятиям нужно немного шевелиться. Нужна своя фирменная торговля, ярмарки. Надо вблизи Минска и областных центров создавать такие центры или рынки, как, например, в Валерьяново. Анатолий Коренько, гендиректор белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству "Белсадпитомник"

Фитомода и разнообразие в садоводстве

Там, где нашим фермерам нет смысла конкурировать с другими (особенно южными) регионами, открывается фитомода для садоводов-любителей. Тем более что белорусским ученым есть что предложить.

Такому разнообразию будет рад и глава белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству. Анатолию Коренько даже сегодня (в свой день рождения) нужно многое успеть. 70-летний юбиляр помогает фермерским хозяйствам страны обмениваться опытом, покупать саженцы, внедрять новейшие технологии. Очередная встреча садоводов пройдет уже в конце июля.