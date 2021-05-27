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Белорусские аграрии планируют собрать в этом сезоне 200 тыс. т фруктов и ягод
Прогнозы на урожай яблок и груш фермеры и сельхозорганизации скорректируют с учетом особенностей погоды. Из-за прохладной весны цветение сместилось на несколько недель. Перезимовка (местами с сильными морозами) стала своего рода экзаменом для плодовых культур, который сорта отечественной селекции выдержали на отлично. Например, сорт Белорусское сладкоедает урожай до 100 ц с гектара.
О вкладе ученых, технологов, фермеров в витаминное разнообразие - сюжет Алексея Кондратенко.
Еще 8 лет назад все садоводство нашей страны приносило чуть более 100 тыс. т фруктов и ягод в год. Сегодня - в два раза больше. Белорусские фермеры охотно высаживают новые сады. Только за 2020 год прирост на 1000 га.
В целом из всех видов агробизнеса садоводство один из самых прибыльных. Хоть во многом и рискованных. Рентабельность на уровне более 20 %.
У главы фермерского хозяйства Игоря Ветлова и вовсе 40 %. Правда, и труд колоссальный: саженцы, удобрения, защита растений, полив, сбор плодов, упаковка. Еще правильно расположить опоры и шпалеры. Производство по принципу суперинтенсивного сада, когда с одного гектара получают максимум выгоды. Сам результат - качественное, товарное яблоко, в котором витамины сохраняются минимум полгода.
Садится от 2500 до 6000 саженцев на гектар. В суперинтенсивных насаждениях намного реальнее управлять урожаем, размером, качеством и даже вкусом яблок. Этот год дождливый, а в прошлом три месяца не было дождя. Я семьраз поливал сад. И если не будет полива, кормления и достойного ухода, то и яблока не будет.
В садах у Игоря Ветлова своя "дружба народов": белорусские сорта соседствуют с импортными. В таком цветущем разнообразии и "алеся" с "сябрыной", и "хани крисп". У наших свои преимущества, рассказывает один из главных популяризаторов садоводства Анатолий Коренько. Взять хотя бы зимостойкость и натуральность.
Белорусское яблоко сочное, экологически чистое и с высоким содержанием клетчатки, пектинов и витаминов.
Заслуженный работник сельского хозяйства добавляет, что при всех преимуществах белорусскому яблоку иногда бывает непросто попасть на прилавки наших же торговых сетей. Ретейл зачастую предпочитает плоды из Голландии или Польши. У импортеров и продавцов по законам бизнеса свои выгоды. Наши же фермеры экспортируют свое яблоко в Россию. Такой географическо-гастрономический круговорот, уверен Анатолий Коренько, стоило бы повернуть в пользу своего, отечественного товара.
Люди готовы завести и поставить яблоко. Но я скажу, что и самим фермерам, и сельхозпредприятиям нужно немного шевелиться. Нужна своя фирменная торговля, ярмарки. Надо вблизи Минска и областных центров создавать такие центры или рынки, как, например, в Валерьяново.
Фитомода и разнообразие в садоводстве
Там, где нашим фермерам нет смысла конкурировать с другими (особенно южными) регионами, открывается фитомода для садоводов-любителей. Тем более что белорусским ученым есть что предложить.
Такому разнообразию будет рад и глава белорусской ассоциации по садоводству и питомниководству. Анатолию Коренько даже сегодня (в свой день рождения) нужно многое успеть. 70-летний юбиляр помогает фермерским хозяйствам страны обмениваться опытом, покупать саженцы, внедрять новейшие технологии. Очередная встреча садоводов пройдет уже в конце июля.
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