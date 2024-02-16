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200 юных разработчиков представили свои проекты в 12 номинациях на конкурсе "Техно-Интеллект" в Минске

Информационные сайты, компьютерные игры, передовые механизмы и перспективные бизнес-идеи. Городской этап конкурса молодых исследователей "Техно-Интеллект" стартовал на базе Минского городского дворца детей и молодежи. Победители районных этапов, а это 200 юных разработчиков, представили свои проекты в 12 номинациях, таких как техническое конструирование, авиация, архитектура, экология, энергетика. Уже в 13-й раз школьники демонстрируют свои разработки на республиканском конкурсе.

Победителей городского этапа определят 20 февраля. Лучшие идеи и разработки представят Минск в финале, который пройдет на базе БНТУ в марте. А в будущем прикладные разработки могут получить поддержку реальных инвесторов.