200 юных разработчиков представили свои проекты в 12 номинациях на конкурсе "Техно-Интеллект" в Минске

Информационные сайты, компьютерные игры, передовые механизмы и перспективные бизнес-идеи. Городской этап конкурса молодых исследователей "Техно-Интеллект" стартовал на базе Минского городского дворца детей и молодежи. Победители районных этапов, а это 200 юных разработчиков, представили свои проекты в 12 номинациях, таких как техническое конструирование, авиация, архитектура, экология, энергетика. Уже в 13-й раз школьники демонстрируют свои разработки на республиканском конкурсе.