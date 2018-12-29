Проект "Мой 2018-ый"

Новый год - самое время подвести итоги. Команда Агентства теленовостей узнала, каким был 2018 год глазами людей разных статусов и профессий. Сегодня свою историю рассказал младший научный сотрудник Академии наук. Несмотря на юный возраст, девушка успела поучаствовать в проектах мирового масштаба и рассказала о том, как в лабораториях академии создают будущее.

Итак, проект Агентства теленовостей "Мой 2018-ый" (видео).