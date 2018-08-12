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2018 год стал рекордным за последние годы по объемам строительства
Ко Дню строителя отрасль подошла с ростом зарплаты почти в 25 процентов. 2018 год стал рекордным за последние годы по объемам строительства. В стране планируется больше возводить жилья для многодетных семей - до 10 тысяч квартир в год. Среди основных задач - строительство новых жилых кварталов за кольцевой. Пока в столице еще есть резервы, отмечают в Минархитектуры. В очереди нуждающихся в Минске сейчас 5 с половиной тысяч многодетных семей. Построить для них жилье планируют в ближайшие два года.
Сейчас на согласовании находится экспериментальный проект указа по строительству жилья для минчан в Смолевичах, где можно будет строить по заявительному принципу, независимо от места в очереди. К слову, сегодня из Минска в Смолевичи можно добраться за 15-20 минут.
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