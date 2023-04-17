Интервью белоруса, который повелся на фейки и включился в информационную войну 2020 года

Наступил 2020 год, и сеть информации накрыла всех, в том числе и меня. Тот огромный пласт негативной информации, который лился, он действительно позволил в достаточно короткое время трансформировать мое сознание. С другой стороны, я, являясь отцом двоих детей (к тому же старшей дочери в 2020 году было 17 лет, это такой самый нестабильный социальный возраст), я очень боялся, глядя на некоторые материалы, которыми изобиловали все интернет-ресурсы, чтобы моя дочь не попала в ненужную передрягу. Для этого предпринял две вещи: оградил свою дочь от походов, шествий, и благо у меня это получилось, но самого накрыло, и я не нашел ничего лучше, чем делать публикации на своей странице в соцсети "Фейсбук", публикации некрасивые, нехорошие, и мне очень стыдно, что ничего лучше я не нашел, чем опуститься до оскорблений и главы государства, и представителей органов власти. Я просил моих подписчиков высказываться о происходящем. Я пришел к выводу, что в происходящем единственными виноватыми являются глава государства и соответственно представители органов власти.

Дмитрий Богуш