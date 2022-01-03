2022-й по китайскому календарю год Тигра

Новый, 2022-й, по китайскому календарю - год Голубого Водяного Тигра. Этот полосатый зверь очень ценится на Востоке.

Его почитают и уважают за силу и бесстрашие. Он может принести удачу, если его правильно попросить и задобрить.

Корреспондент Илья Цветков отправился в зимнее сафари на поиски самой большой кошки в мире.

Амурские, бенгальские, суматранские - полосатые разбойники стали героями многих произведений искусства изобразительного, скульптуры, театра и кино как символ благородной силы, ловкости и храбрости. За свои качества эти животные получили особое место в китайском календаре.

Своенравный, строптивый и бесстрашный зверь, к слову, крупнейший представитель семейства кошачьих на планете.Безупречный охотник обитает в разных частях земного шара: в Индии, Китае, Индонезии, а также в густой и бескрайней сибирской тайге. К климату не привередлив, поэтому прекрасно уживается и в наших широтах.

Гости столичного зоопарка знают - на "кис-кис" тигрица Ярослава не отзывается - величественная кошка выходит на фотосессию только, когда сама захочет общения с людьми. Приехала амурская тигрица в Минск из Пензы в 2019 году. Она хоть и своенравная особа, но к работникам зоопарка благосклонна - встречает их довольным урчанием.

Когда она в хорошем настроении, выходит на улицу, вдоль вольера гуляет. Она у нас амурская тигрица - самый крупный вид тигра, но в нашем зоопарке она не самая большая. Самый большой кот - Саймон - он бенгальский тигр. Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка

Кроме того, что Саймон великан, он еще и обладатель необычного окраса шерсти. Белый тигр - редкость в дикой природе - в естественной среде обитания им тяжело выжить из-за своего колорита. В зоопарках и заповедниках под охраной человека кошки чувствуют себя вольготно.

Особенность его в том, что он не ест еду на глазах у посетителей, наверное, не хочет ни с кем делиться. Всегда уносит ее в укрытие. Оксана Буко, младший научный сотрудник Минского зоопарка

В новогоднем рационе у всех больших кошек зоопарка отборная говядина, а также молоко и яйца на десерт. После праздников у тигров, как и у людей, разгрузочные дни.

Дзержинский район

Полосатые разбойники живут и в центре экотуризма Станьково. Губерт и Хельга - брат и сестра. Приехали в свой новый дом под Дзержинском шесть лет назад. К нашей зиме животные подготовлены, их плотный мех позволяет переносить любые морозы. К работникам усадьбы пушистые питомцы привыкли не сразу - поначалу звери показывали свой характер.