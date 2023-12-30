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2023-й - худший год для американской валюты

Уходящий год стал худшим для доллара со времен пандемии. Такую оценку данной валюте дает Bloomberg. В 2023-м индекс "американца" потерял почти 3 %. Это самое резкое снижение с 2020-го. Спад пришелся в основном на IV квартал года на фоне прогнозов о смягчении политики федеральной резервной системы США по причине замедления темпов роста экономики.

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