Предстоящий 2024 год может обновить температурный рекорд 2023 года, который, согласно недавнему заявлению Всемирной метеорологической организации, станет самым жарким в истории человечества. Одновременно с этим в Китае в декабре нынешнего года наблюдалась самая сильная волна холода, пишет БЕЛТА.

Климатологи прогнозируют, что, поскольку 2024 год является вторым годом природного феномена Эль-Ниньо, он, скорее всего, будет не только более жарким, но и будут наблюдаться более частые и мощные экстремальные погодные явления.

При этом, как отмечает Global Times, в 2023 году экстремальные погодные явления, такие как волны холода и жары, проливные дожди и песчаные бури, происходили часто, а данные о температуре и осадках неоднократно били рекорды.

В декабре во многих китайских городах наблюдалась самая сильная волна холода с 1961 года, которую фиксировали в первом месяце зимы. Также в декабре Пекин побил рекорд самых продолжительных последовательных низких температур в этом месяце с 1951 года, а в провинции Хэнань в Центральном Китае была самая холодная середина декабря с 1961 года. В регионе полуострова Шаньдун в декабре произошла метель, после которой снежный покров достигал 74 см. Это превышает историческую экстремальную глубину снежного покрова в Шаньдуне, зафиксированную в 2005 году.

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