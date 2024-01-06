2024 год принес белорусам хорошие новости - подводим итоги первой недели

В Беларуси первая неделя нового года задала неплохой темп для всего Года качества. Чего стоит прибавление нас в количественном составе! За первый день января на свет появились 32 малыша. Это существенная прибавка к аналогичному периоду 2023-го.

Впрочем, этим хорошие новости первого дня года не ограничились. Новации в пользу людей коснутся каждого! Чем жили эту неделю, расскажет Юлия Алферова.

2024-й уже с первого дня принес белорусам хорошие новости.

Подросла базовая ставка и минимальная заработная плата

И если первая напрямую отразится на росте оплаты труда бюджетников, вторая - задает нижнюю границу оплаты труда абсолютно для всех нанимателей. Я Юлия Алферова, подведу итоги первой недели года.

Так это выглядит в цифрах: базовая ставка, которая влияет на зарплату бюджетников, она выросла на 6,4 % - в переводе на деньги это плюс 15 рублей к прошлогоднему сентябрю (когда были последние изменения). Так, базовая ставка остановилась на отметке в 250 рублей. Рост минималки более ощутим +13 % и сумма в 626 рублей - это минимальная цифра в оплате труда для Беларуси. Впрочем, для нас такие решения государства - дело привычное, в отличие от тех же британцев, которые в эти дни пытаются добиться повышения зарплат для медиков. Пока правительство думает, остановлены тысячи приемов и операций.





Роберт Лоуренсон, сопредседатель Комитета молодых врачей Британской медицинской ассоциации: Реальный заработок младших врачей упал на 26 % с 2008 года. А рабочая нагрузка только выросла.

С оплатой работы медиков в Беларуси разобрались еще в постковидный период - в этом году больше внимания педагогам, об этом говорили еще на этапе формирования годового бюджета. На этот год это не все.

С 1 февраля вырастет размер пенсий и детских пособий

И в выстроенной системе поддержки материнства и детства нам могут позавидовать не только ближайшие соседи. Пока мы сохраняем отпуск по уходу за ребенком на протяжении трех лет, например, в Великобритании посчитали что хватит 13 месяцев, в Канаде - 9, а в Италии ограничились пятью. Власти США и вовсе посчитали, что отпуск по уходу за ребенком - пустая трата денег. Его там для женщин попросту нет. Видимо поэтому, оказываясь в Беларуси, решаются на второго и благодарят нашу медицину.







Семья Колесниковых долгое время жила в Латвии, но все-таки решились сначала на переезд в Витебск, а после - на второго ребенка. Теодор родился в первую минуту 2024-го. Поэтому столько гостей и подарок от Президента. Его принимал и Александр. Десятый ребенок в семье!

Такие планы, когда надежно и стабильно. Это подтверждает рейтинг достижения Целей устойчивого развития (мы лидируем в СНГ). В Беларуси один из самых низких показателей малообеспеченности населения уже достигли целевого ориентира, который ставили на 2035 год. Абсолютно контрастно выглядит ситуация в Евросоюзе. Финансовое положение финнов зеркалит доверие к власти. Почти 3,5 тыс. компаний заявили о банкротстве - и это самая высокая цифра за последние 25 лет. Из-за высокой инфляции экономить приходится даже на предметах первой необходимости.

Недалеко от такого положения и Франция, для жителей этой страны Новый год - скорее в тяжесть, а не радость.





Я не могу позволить себе рождественские подарки для детей. Я просто не могу. Чего они хотят? Они хотят кроссовки. И я жду распродаж, чтобы потом вручить им подарки. Амель Земани, турагент (Франция)

Впрочем, во Франции, Германии и Нидерландах - "новогодняя" картина выглядит примерно одинаково - сотни сожженных машин и разграбленных магазинов. Есть пострадавшие и погибшие. То, что видят европейцы на улицах, для нас скорее это как кадры кинохроники. Да и в праздники у нас без происшествий. Даже с учетом большого количества гостей. За праздничные выходные в Беларуси по безвизу побывали боколо трех тысяч граждан Евросоюза. Больше всего иностранцев приехали из Литвы - 1920 человек, на втором месте туристы из Латвии - 531 гражданин и 126 неграждан, а на третьем - 440 граждан Польши.

Безвиз продлили на весь 2024-й, демонстрируя открытость к восстановлению добрососедского диалога. Судя по цифрам, выстроенные заборы не работают! И в прямом смысле тоже - потратили на стройку почти 370 млн на сдерживание мигрантов. То ли забор с дырой, то ли качество хромает, но за год почти 17,5 тыс. мигрантов с легкостью преодолели польский барьер. Кто виноват, мигранты или власти, которые готовы вкладываться в кирпичи, не замечая потребности людей? Но градус недовольств в Европе только растет.

Я думаю, что будет хуже. Я думаю, что это будет очень тяжелый год в политическом плане и создающий большую неопределенность для корпораций. Джон Лонски, экономист (США)





Новый год станет рекордным по числу президентских и парламентских кампаний в мире

Именно их результаты аналитики называют неопределенностью, что может серьезно изменить расклад глобальных сил: как родить новые союзы, так и создать еще больше очагов напряженности. Впервые предстоит провести единый день голосования в Беларуси. Уже зарегистрировано 164 инициативные группы в поддержку выдвижения кандидатов в депутаты Палаты представителей и больше 11 тыс. - в депутаты местных Советов.

Елена Балдовская, секретарь Центральной избирательной комиссии Беларуси: Для простого избирателя существенных отличий нет, за исключением большего количества бюллетеней в сельской местности. Система оптимизирована, и мы экономим и наше время, и время избирателя. Джон Лонски, экономист (США)

И точно картина первой недели этого года не будет полной без того настроения, которое в эти дни создают участники самых добрых акций года "Наши дети" и "От всей души". И если первая уже перешагнула экватор, побывав в десятках учреждений, где дети особенно ждут новогоднего чуда.