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2024-й - год магнитных бурь

Новость для метеозависимых - в наступившем году Землю ждут частые магнитные бури. По данным российского Института космических исследований, они будут происходить по несколько раз в месяц, так как Солнце в этом году достигнет максимума активности. Пик ожидается в мае-июне, при этом ряд специалистов считает, что на Солнце будут более сильные вспышки, чем это было годом ранее. Однако к концу года солнечная активность должна пойти на спад.

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