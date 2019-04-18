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20 апреля пройдет республиканский субботник
Еще одна традиция этих апрельских дней, которая объединяет всех, независимо от возраста и социального статуса, - это республиканский субботник. В этом году он пройдет 20 апреля. Заработанные средства будут направлены на реализацию важных проектов - как в масштабах страны, так и в регионах. К примеру, в Гродненской области деньги пойдут на подготовку детских лагерей к оздоровительному сезону. А в столице планируют капитально отремонтировать монумент Победы.
О вкладе каждого в общее дело Юрий Карнелович. До официального старта республиканского субботника еще больше суток, а в детском оздоровительном лагере под Гродно уже кипит работа. Профсоюзный десант высадился здесь, чтобы привести в порядок территорию после зимы. Объемы немаленькие, поэтому трудиться планируют несколько дней. За сезон в лагере принимают более 600 детей из всей Гродненской области. Косметический ремонт в корпусах уже сделали, обновили столовую, клуб и санузлы. Правда, до глобальной реконструкции пока дело не дошло, не хватает средств. Поможет субботник.
20 апреля только в Гродненской области на субботник выйдут более 300 тысяч человек
Часть денег, а это примерно 120 тысяч рублей, заработанных в Гродненской области на республиканском субботнике, будут направлены сюда - в детский оздоровительный лагерь "Юность". Средства пойдут на реконструкцию зданий. Ведь многие из них были построены еще в 20-х годах прошлого века. И до сих пор не видели капитального ремонта. 20 апреля только в Гродненской области на субботник выйдут более 300 тысяч человек. В центре внимания будут памятники и мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне, спортивные и социальные объекты, продолжится реконструкция замков и исторических усадеб. Нынешний республиканский субботник приурочен к Году малой родины и подготовке к празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. А заработанные деньги направят на приведение в порядок и реконструкцию соответствующих объектов как в регионах, так и в столице. К примеру, половину всех заработанных в стране средств планируют потратить на капитальный ремонт знакового для всех белорусов места - монумента Победы в Минске.
В Витебской области деньги направят на дальнейшее благоустройство мемориального комплекса "Рыленки" в Дубровенском районе
Здесь в годы Великой Отечественной войны девять месяцев стоял фронт, шли ожесточенные бои. На плитах мемориала - имена более 10 тысяч погибших. Но точное количество захороненных здесь солдат и офицеров неизвестно.
Свой первый в жизни день рождения маленький Андрей встретит в больничной палате. Год назад он появился на свет раньше срока. Реабилитация продолжается и сегодня. Но уже совсем в других условиях. Современная детская больница Гомелю иобласти нужна была как воздух. Старый корпус, построенный еще в60-е прошлого века, не мог принять всех пациентов, не хватало мест. Сегодня все в прошлом. Необходимые обследования можно провести в одном здании и оперативно начать лечение. Врачи получилинеобходимое современное оборудование. Увеличилось количество мест. Все благодаря и средствам, собранным на субботнике. Принять участие в нынешнем республиканском субботнике может каждый. Ведь даже от одного человека зависит один большой результат.
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