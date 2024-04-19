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20 апреля в Беларуси пройдет масштабный марафон по благоустройству - республиканский субботник
Масштабная акция по наведению порядка запланирована в рабочем календаре белорусов на завтра, 20 апреля. К республиканскому субботнику присоединится и столица. Руководство города, депутатский корпус, представители организаций и предприятий, молодежь и просто активные жители Минска будут заниматься благоустройством дворов, парков и скверов. Они высадят новые аллеи, обновят детские и спортивные площадки, также будут работать на строительных объектах, приведут в порядок памятники и воинские захоронения. В маршруте субботника также и места отдыха.
Будет осуществлен ремонт дворовых проездов - более 2 тыс. м2. Планируется отремонтировать и окрасить более 700 единиц детского игрового, спортивного оборудования, малых архитектурных форм.
Марафон чистоты охватит и все районы Минской области. К наведению порядка присоединятся трудовые коллективы, молодежь, волонтеры. Так, в Пуховичском районе особое внимание уделят дорогам вдоль трас, также приведут в порядок места боевой и воинской славы.
"Жители нашего района осознают, насколько важно проводить сегодня мероприятия по благоустройству и наведению порядка на земле. В рамках субботника на территории Пуховичского района основные мероприятия будут проходить непосредственно на местах захоронения, также будет уделено внимание гражданским кладбищам. Каждая территория уже определена, закреплена, организации, ответственные за наведение порядка, также определены", - рассказала председатель Пуховичского районного совета депутатов Мария Климович.
Часть средств, заработанных во время республиканского субботника, направят на благоустройство памятных мест и реконструкцию мемориальных комплексов.
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