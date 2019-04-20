20 апреля в стране пройдет республиканский субботник

Белорусы наведут порядок в историко-культурных местах, на территории населенных пунктов и оздоровительных лагерей. Нынешний субботник приурочен к Году малой родины и подготовке к празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Заработанные деньги направят на приведение в порядок и реконструкцию соответствующих объектов - как в регионах, так и в столице. Половину этих средств планируют потратить на капитальный ремонт знакового для всех белорусов места – монумента Победы в Минске.