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20 апреля в стране пройдет республиканский субботник

Белорусы наведут порядок в историко-культурных местах, на территории населенных пунктов и оздоровительных лагерей. Нынешний субботник приурочен к Году малой родины и подготовке к празднованию 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Заработанные деньги направят на приведение в порядок и реконструкцию соответствующих объектов - как в регионах, так и в столице. Половину этих средств планируют потратить на капитальный ремонт знакового для всех белорусов места – монумента Победы в Минске.

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